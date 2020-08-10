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Melih Gök’e başarılı operasyon

Melih Gök’ün dizindeki çapraz bağlardaki yırtıkları ve menüsküsteki sıkıntı yaratan kıkırdaklar temizlendi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:30
Melih Gök’e başarılı operasyon
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Dörtyol futbol takımı kanat oyuncusu Melih Gök başarılı bir çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı geçirdi.

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Etik Hastanesi’nde Dr. Hüseyin Kalgay tarafından önceki gün gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren operasyonda Melih Gök’ün dizindeki çapraz bağlardaki yırtıkları ve menüsküsteki sıkıntı yaratan kıkırdaklar temizlenerek çok başarılı bir ameliyat geçirdi.

Operasyonu gerçekletiren Dr. Hüseyin Kalgay, tam zamanında bir operasyon geçirildiğini, menüsküsde fazla yırtığın olmadığı müdahele edilerek temizlendiğini, çapraz bağada gerekli müdahelenin yapıdğını, güçlü fizik yapısına sahip olan Melih Gök’ün ameliyatın çok başarılı geçtiğini ve operasyon sonunda gelecek hafta yapılacak kontrolden sonra fizyoterapist önderliğinde iyi bir çalışma programı uygulanarak yaklaşık altı ay sonra tekrar sahalara dönebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gök
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