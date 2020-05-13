Mehmet Özbilgehan : Kriterler belirleniyor

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan Bakanlar Kurulu kararı sonrasında 18 Mayıs itibarıyla başlayacak olan bireysel çalışmalarla ilgili alınacak tedbirler ve kriterlerin belirlendiğini kaydetti.

Özbilgehan yayınladığı basın bildirisinde şöyle dedi:

“Değerli sporseverler ve sevgili halkımız; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulları ve Bakanlar Kurulu’nun kararları doğrultusunda ülkede yaşam boyu sporun yeniden başlaması ve federasyonlarımızın aktif duruma geçmesi hususunda dairemiz uzmanları çalışmalarını sürdürmekte ve kriterleri belirlenmektedir.

Önümüzde daha geniş çaplı gelişmeler olmasını beklemekteyiz. Spor Dairesi olarak bireysel antrenmanların başlatılmasını olumlu gelişme olarak görmekteyiz. Daha sonra ise bilimin gerektirdiği hazırlık dönemlerinin sağlanması sonrası ve özellikle sağlık açısından uygun şartların gerçekleşmesinin ardından müsabakaların başlatılabileceğini düşünmekteyiz.

Göreve geldiğimiz 2019 Ağustos ayı itibariyle spor alanında halkımızın hak etiği hizmetleri sunmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Spor Dairesi’nde sürdürülebilir bir yapının oluşması için kararlılıkla çalışıyoruz.

COVID-19 sonrası özellikle altyapı ve tesislerin bakım ve idamesi için Spor Dairesi personelimiz özveri ile ciddi bir mesai harcamaktadır. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizlere fikirleri ile katkı veren KTSYD, KTFAD, Futbolcular Derneği ve KTFHGD başkanlarına, ayrıca KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na da süreç boyunca gösterdiği işbirliği için teşekkür ederiz.

Lefke 16 Ağustos Zafer Stadı’nda var olan elektrik ve soyunma odaları sorunu, Güzelyurt Güreş Salonu’nun çökmek üzere olan çatısı, seyirci tuvaleti olmayan sahalarımız, tuvalet sorunları yaşayan salonlarımız, beton ömrünü tamamlayan tribünlerimiz, asbest çatılı tesislerimiz, tadilat bekleyen Mağusa Spor Salonu ve Başaran Spor Salonumuz, tamiri elzem olan tartan pistimiz, tadilat bekleyen Atilla Topaloğlu Stadı’mız gibi tesislerimizin sorunlarının da farkında olduğumuzu ve ülke şartları dikkate alınarak yapacağımız planlama ve doğru projelerle çözebileceğimize inanmaktayız.

Dolayısı ile ekonomik olarak zor bir dönemden geçen ülkemizde kaynaklarımızı daha efektif kullanmak durumundayız. Bu bakımdan yapılan ve yapılacak olan işleri Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından denetlenmesini sağlayacağız. Daire olarak Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nun tamiratlarının tamamlandığını, Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Antrenman Salonu’nun ihalesinin devam ettiğini ve Cimnastik Federasyonu Salonu’nun ihale sürecinin devam ettiğini de bilginize getirmek istiyoruz. Halkımıza hak ettiği hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”