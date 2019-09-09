Mehmet Ersoy anısına oynadılar

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği 21 Nisan 2004 tarihinde hayatını kaybeden uzun yıllar futbol hakemliği ve gözlemcilik yapmış Mehmet Ersoy anısına tavla turnuvası düzenledi.

Hakemler Derneği’nde gerçekleştirilen ve düz ve bastırmalı olarak organize edilen tavla turnuvasına, 30 kişi katıldı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri dernek başkanı Niyazi Nizam eski başkanlar ve Ersoy’un ailesi tarafından takdim edildi.

Bastırmalı Tavla:

1. İbrahim Sönmez

2. Bilkay İlksoy

Düz Tavla:

1. Hüseyin İnönü

2. Mustafa İkizer