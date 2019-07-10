Şampiyon Değirmenlik

29 Haziran’dan bu yana Larnaka Gençler Birliği SK, İskele Trabzon SK, Mehmetçik SK, Değirmenlik SK, Yarköy Pamukkale SK ve Kaplıca SK’nın mücadele ettiği Mehmet Berkel Anı Turnuvası önceki akşam oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. 1.’lik mücadelesi Değirmenlik SK- Kaplıca SK ile arasında, 3’lük mücadelesi ise Larnaka Gençler Birliği SK ile 1461 İskele Trabzon Spor arasında yaşandı.

Şampiyon Değirmenlik

İskele Festivali kapsamında her yıl bir isim anısına düzenlenen halı saha turnuvası bu yıl Mehmet Berkel anısına gerçekleştirildi. 29 Haziran’da başlayan ve 5 gün süren turnuvanın her bir saniyesi centilmence geçti. Asıl kazananın dostluk olduğu turnuvaya bu yıl adını altın harflerle yazdırmayı başaran takım ise Değirmenlik Spor Kulübü oldu. Rakibi Kaplıca SK ile finalde karşılaşan Değirmenlik, rakibini 6-0 mağlup etti. Kaplıca SK de turnuvayı 2. sırada tamamladı.

L. Gençler Birliği, üçüncü oldu

Değirmenlik’in birinci, Kaplıca’nın ikinci tamamladığı turnuvada dün akşam 3.lük karşılaşması da oynandı. Larnaka Gençler Birliği ile 1461 İskele Trabzon Spor arasında oynanan maçta 3’lük kupası da sahibini buldu. Larnaka Gençler Birliği rakibi 1461 İskele Trabzon Spor’u 4-2 mağlup ederek 3.’lük kupasını evine götüren taraf oldu. 1461 İskele Trabzon Spor da turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Turnuvanın final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül törenine ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ, Halil Dericioğlu, İsmail Osum ve Sefa Kurukafa’nın yanı sıra Mehmet Berkel’in ailesi ile çok sayıda futbol sever katıldı. 29 Haziran’da başlayıp 7 Temmuz’da son bulan futbol turnuvasında İskele Belediyesi Sağlık Birimi de hazırda bekletildi.