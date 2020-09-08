banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1097
ALTIN
462.926
DOLAR
7.4453
STERLİN
9.8142
EURO
8.7975
Dua etsinler de seçime katılım %50’nin altında kalmasın
Dua etsinler de seçime katılım...
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Stüdyo basmak nasıl yasal ve hak olurmuş!
Stüdyo basmak nasıl yasal ve...
banner364

Mehmet Altın Yonpaş Dumlupınar’da

08 Eylül 2020 Salı 00:24
Mehmet Altın Yonpaş Dumlupınar’da
banner337
banner351

KKTC futbol tarihinin en pahalı transferi Mehmet Altın oldu. 23 Yaşındaki genç yıldız 60 Bin sterlin + genç bir oyuncu karşılığı Yenicami'den süper lige yeni çıkan Yonpaş Dumlupınar'a transfer olarak formayı giydi

Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, Yenicami'nin 10 numarası Mehmet Altın'ı bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Altın, 23'üncü yaş gününde Dumlupınar'a transfer oldu. Rekor bir transfer bedeli 600 Bin TL ve Ali Bayır karşılığı transfer olan Mehmet Altın, eski kulübü Yenicami'nin de kasasını doldururken, başkent temsilcisi ayrıca Mehmet Altın'a karşılık Yonpaş Dumlupınar'ın genç orta saha oyuncusu Ali Bayır'ı da kadrosuna kattı.

Mehmet Altın'ın Yonpaş Dumlupınar'da yüksek ihtimalle 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Mehmet Altın için uzun süre Mağusa Türk Gücü'de görüşmeler gerçekleştirdi ancak yıldız oyuncu Sarı Kırmızılı formayı giydi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaplan eski takımında
Kaplan eski takımında
Rekora yüzdüler
Rekora yüzdüler
Mert İncirli’de
Mert İncirli’de
İncirli sezonu açtı
İncirli sezonu açtı
Cem’den 14. Ironman
Cem’den 14. Ironman
Oklar hedefe atıldı
Oklar hedefe atıldı
Şampiyon Portakalcıoğlu-Hodge çifti
Şampiyon Portakalcıoğlu-Hodge çifti
Atletlerimiz damga vurdu
Atletlerimiz damga vurdu
Drag’da heyecanlı organizasyon
Drag’da heyecanlı organizasyon
Okyanus ve Hamis formayı giydi
Okyanus ve Hamis formayı giydi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim