Mehmet Altın Yonpaş Dumlupınar’da

KKTC futbol tarihinin en pahalı transferi Mehmet Altın oldu. 23 Yaşındaki genç yıldız 60 Bin sterlin + genç bir oyuncu karşılığı Yenicami'den süper lige yeni çıkan Yonpaş Dumlupınar'a transfer olarak formayı giydi

Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, Yenicami'nin 10 numarası Mehmet Altın'ı bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Altın, 23'üncü yaş gününde Dumlupınar'a transfer oldu. Rekor bir transfer bedeli 600 Bin TL ve Ali Bayır karşılığı transfer olan Mehmet Altın, eski kulübü Yenicami'nin de kasasını doldururken, başkent temsilcisi ayrıca Mehmet Altın'a karşılık Yonpaş Dumlupınar'ın genç orta saha oyuncusu Ali Bayır'ı da kadrosuna kattı.

Mehmet Altın'ın Yonpaş Dumlupınar'da yüksek ihtimalle 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Mehmet Altın için uzun süre Mağusa Türk Gücü'de görüşmeler gerçekleştirdi ancak yıldız oyuncu Sarı Kırmızılı formayı giydi.