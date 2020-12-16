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Meclis ve basın gösteri maçı yaptı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda önceki akşam gerçekleşen finalinden önce milletvekillerinin Meclis takımı ile basın emekçilerinden oluşan BASIN-SEN takımı gösteri maçı oynadılar.

16 Aralık 2020 Çarşamba 17:40
Meclis ve basın gösteri maçı yaptı
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Meclis takımında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Ulucay, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, milletvekili Hasan Büyükoğlu, milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, meclis çalışanı Burhan Canbaz ve Mustafa Hoca mücadele etti.

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Basın Sen takımında ise BASIN SEN Başkanı Ali Kişmir, gazeteciler Sedat Kılıç, Serkan Soyalan, Necati Özsoy, Aytuğ Türkkan, İrfan Gelengün yer aldı.

Karşılaşmayı Basın Sen takımı 5-3 kazanırken, maç sonunda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir Ramadan Cemil İşletmeleri Ýönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil'e turnuva düzenleyip ülke sporuna katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Basın Gösteri Maçı
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