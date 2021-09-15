banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siz çoban, bu halk koyun mu?
Siz çoban, bu halk koyun...
Üç bölgede yapılan narkotik operasyonunda dokuz kişi tutuklandı
9 kişi tutuklandı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı
Korkunç trafik kazası
Ortaeğitimde yüzyüze eğitim başladı
Ortaeğitimde ders başı
banner376
Flaş Haber
73'ü yerel 101 pozitif vaka
Kapat

Meclis Takımı, Lapta Master Takımı ile karşılaştı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Lapta Masterları takımı ile dostluk  karşılaşmasında bir araya geldi. 

15 Eylül 2021 Çarşamba 11:15
Meclis Takımı, Lapta Master Takımı ile karşılaştı

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lapta Şehit Şevket Kadir Stadyumunda oynanan ve Alper Aligüllü’nün yönettiği karşılaşma öncesi bölge sporuna  hizmet etmiş merhum sporcular anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Meclis takımında CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bağımsız Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç ile bazı Meclis çalışanları yer aldı. 

Maç öncesi konuşan Meclis Takımı Kaptanı Hasan Büyükoğlu,  sporun güzellikleri konusunda farkındalık yaratma amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde karşılaşmalar gerçekleştirdiklerini anımsattı. 

banner341
Büyükoğlu, 2 yıla yakın bir süredir pandemi süreci yaşanmasına rağmen insanların sporsuz kalmaması gerektiğine dikkat çekerek,  kurallara uyarak hayatın normal akışı ile devam etmesi gerektiğini söyledi ve tüm vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrı yaptı. 

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da konuşmasında,  Meclis takımını bölgede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, uzun süreden beri etkinlik yapmadan geçen zamanlardan sonra bu tür adımların bölge halkına ve bütün ülkeye de psikolojik olarak bir motivasyon sağladığını dile getirdi. 

Karşılaşma 7-7 beraberlikle sonuçlandı. 

banner360
Son Güncelleme: 15.09.2021 11:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taygun başarılarına yenilerini ekliyor
Taygun başarılarına yenilerini ekliyor
DAÜ Cup tamamlandı
DAÜ Cup tamamlandı
Ülker Store Cup sona erdi
Ülker Store Cup sona erdi
Sensiz 1 kişi eksiğiz!
Sensiz 1 kişi eksiğiz!
Darts Davutoğlu ile devam
Darts Davutoğlu ile devam
Tenis de heyecan çeyrek final ve yarı final maçları ile devam ediyor…
Tenis de heyecan çeyrek final ve yarı final maçları ile devam ediyor…
Erçin: Gençlerimize güveniyoruz, başarı gelecek
Erçin: Gençlerimize güveniyoruz, başarı gelecek
Meclis Futbol Takımı, Beyarmudu Masterleri ile karşılaştı
Meclis Futbol Takımı, Beyarmudu Masterleri ile karşılaştı
Sezonluk giriş kartları verilecek
Sezonluk giriş kartları verilecek
Futbolu özlemle bekliyoruz
Futbolu özlemle bekliyoruz

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim