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Meclis Futbol Takımı, Beyarmudu Masterleri ile karşılaştı

Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı, KKTC’nin çeşitli bölgelerinde master takımları ile yaptığı karşılaşmalara Beyarmudu maçıyla devam etti. 

08 Eylül 2021 Çarşamba 12:15
Meclis Futbol Takımı, Beyarmudu Masterleri ile karşılaştı

Beyarmudu’nda gerçekleşen karşılaşma öncesi konuşan Meclis Futbol takımı kaptanı bağımsız milletvekili Hasan Büyükoğlu, sporun insan üzerindeki katkılarını anlatmak için her zaman büyük çaba sarf ettiklerini dile getirerek, ülkedeki gençler başta olmak üzere tüm insanlara sporun faydasını anlatmak istediklerini kaydetti. 
Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de Cumhuriyet Meclisi takımını bölgede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 
Salgın döneminde ekonomik tedbirlerin yanı sıra halkın psikolojik olarak da her zaman morale ihtiyacı olduğunu dile getiren Edip, bu tür aktivitelerin zihinsel açıdan önemli olduğunu ifade etti. 

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Cumhuriyet Meclisi takımında Büyükoğlu’nun yanı sıra, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Bağımsız Milletvekili Mesut Genç ile eski Milletvekili Kadri Fellahoğlu ve Meclis çalışanları da yer aldı. 
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. 

 

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Son Güncelleme: 08.09.2021 14:00
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