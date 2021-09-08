Meclis Futbol Takımı, Beyarmudu Masterleri ile karşılaştı

Beyarmudu’nda gerçekleşen karşılaşma öncesi konuşan Meclis Futbol takımı kaptanı bağımsız milletvekili Hasan Büyükoğlu, sporun insan üzerindeki katkılarını anlatmak için her zaman büyük çaba sarf ettiklerini dile getirerek, ülkedeki gençler başta olmak üzere tüm insanlara sporun faydasını anlatmak istediklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de Cumhuriyet Meclisi takımını bölgede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Salgın döneminde ekonomik tedbirlerin yanı sıra halkın psikolojik olarak da her zaman morale ihtiyacı olduğunu dile getiren Edip, bu tür aktivitelerin zihinsel açıdan önemli olduğunu ifade etti.



Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.



