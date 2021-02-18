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Mauricio Lemos'a 2 maç ceza

18 Şubat 2021 Perşembe 18:35
Mauricio Lemos'a 2 maç ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Lemos'un 2 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Lemos, Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynanacak mücadelede yer alamayacak.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Ekinci'ye, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.

Ekinci'ye ayrıca akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı 24 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

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