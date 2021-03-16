Maunacılar’ın yıldızı

Limasol’dan Girne’ye uzanan futbol yaşantısında efsane futbolcular arasına giren Remzi Minci Türk Ocağı’nın bir döneme damga vuran ismi oldu

Remzi Minci renkli ve sempatik karakterli bir futbolcu olarak Türk Ocağı Limasol takımında, özellikle 1974 öncesinde uzun yıllar kadroda yer alan Remzi Minci o dönemde toprak sahaların kahramanlarından oldu.

Hava hakimiyeti olan bir savunma oyuncusuydu

Renkli ve sempatik olmasına karşın, sağlam ve zaman zaman da sert oynamayı seven bir savunma oyuncusu olan Minci uzun ve güçlü fiziğiyle kolay kolay adam geçirtmeyen bir savunma oyuncularındandı.

Hava hakimiyeti çok iyi olan Remzi Minci lig şampiyonluğu yaşayamadı ancak ülkemizin en üst derbisi durumundaki “Doğan-Ocak” yani “Leymosun derbisini uzun yıllar yaşadı.

15 Yaşında genç takıma sonra A takıma girdi

Türk Ocağı Limasol’un önemli futbolcularından olan dayısı Kara Hüseyin’in desteği ve yönlendirmesiyle antrenmanlara başlayıp daha sonra da henüz 15 yaşında genç takımda kadroda yer almaya başlayan Minci kısa süre sonra A takıma yükseldi ve kaptığı formayı bir daha bırakmadı ve defalarca milli takım formasını giydi.

Türk karmasında yeraldı

1974 öncesinde Rumların tüm engellemelerine ve uluslararası ambargolara rağmen Kıbrıs Türk Karması olarak adlandırılan takımın başarılı defans oyuncusu olarak görev yapan Remzi Minci o kadar ki eğitimini yarıda bırakıp kendini işine ve futbola verdi. Sakatlık nedir bilmeyen özelliğiyle oynadı.

Kaburgaları kırık şekilde oynadı

Bir maçta kaburgalarında kırık oluştuğu ve nefes almakta zorlandığı halde son on dakikayı tamamlarken, bir hafta sonra bir diğer maça da göğsüne yapılan sargılarla çıkan Remzi Minci zamanının fedakarlık anlayışını şöyle anlatıyor: “Takımım için çok kazalar, sakatlıklar geçirdim. Ama şimdikilere bakıyorum, yorganın üstünde futbol oynarlar da bir naz bir çalım”.