Masters Şampiyonu Gülay Garabli

CMC Golf Kulübü'nde sezon içerisinde yapılan turnuvalarda elde edilen derecelere göre ilk 12 içerisine giren golfcülerin oynadığı 2 günlük turnuva sonrasında Efes Pilsen Masters Şampiyonluğu'nu 148 net ile Gülay Garabli kazandı.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında, Stroke Play formatında ve Full Handicap esasına göre 18 çukur olarak oynanan yılın en önemli turnuvalarından biri olan Efes Pilsen Masters Turnuvası'nda ikinciliği 149 net ile Karl Crosby alırken, John Eldridge de 161 Net ile üçüncü oldu.