Masterler Ukrayna’da

Mağusa Spor Derneği masterler futbol takımı dostluk maçları yapmak üzere Ukrayna’ya gitti. Ukranya’nın Zaporeje şehrinde Zorya futbol takımı tesislerinde oynanan karşılaşma büyük çekişme içinde geçti.

Zorya ile oynanan karşılaşmayı 5-3 kaybeden Mağusa Spor Derneği Masterleri turnuvadaki ikinci maçını bugün Dnipro’da Dnipro masterleri ile yapacak.



