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Masterler, Ali Hoca için oynayacak

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün unutulmaz başkanları arasında yerini alan Ali Hoca ölümün 11. yılında, Masterler arasında düzenlenecek turnuva ile anılacak.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:20
Masterler, Ali Hoca için oynayacak
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Özelde Türk Ocağı Lı̇masol spor kulübüne genelde ise Kıbrıs Türk futboluna önemli katkılar yapan merhum Ali Hoca tam bir futbol aşığı olup, futbolla yatıp futbol ile kalkan tam bir spor sevdalısıydı.

2. Ali Hoca Masterler Anı Turnuvasındaki karşılaşmalar Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanacak.

18 Ağustos 2020 Salı günü̈ maçların programı: Saat 19:00 TOL Masterleri - Kartal Masterleri Saat 20:30 Düzkaya Masterleri - Ortaköy Masterleri Karşılaşmaları futbol federasyonuna bağlı hakemler yönetecek.

21 Ağustos Cuma günü̈ oynanacak final maçları sonrası ödül töreni Orhan Dural Stadında düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Ocağı Limasol Spor KulübüAli Hoca
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