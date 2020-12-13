Masa Tenisinde yıldızlar yarıştı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda 2020-2021 sezonuna, dün federasyon salonunda gerçekleştirilen Yıldızlar Ferdi Turnuvası ile devam edildi. Yıldız sporcuların oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlar seyrettirdiği turnuvada yıldız kızlarda Nihal Zorlu, yıldız erkeklerde Arda Alat şampiyonluğa ulaşan sporcular oldu. Turnuva sonucunda kürsü şu şekilde oluştu;

Yıldız Kızlar;

1. Nihal Zorlu (Karşıyaka)

2. Aren Bıyıklı (BMTAYD)

3. Yaren Yıldırım (Karşıyaka)

3. Saadet Akbulut (Karşıyaka)

Yıldız Erkekler;

1. Arda Alat (Karşıyaka)

2. Tuğra Soyer (BMTAYD)

3. Adal Aksoy (Karşıyaka)

3. Ali İleri (Karşıyaka)