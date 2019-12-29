Masa tenisinde maçlar tamam

tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Liginde ilk devre geçtiğimiz Çarşamba akşamı Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi takımları arasında oynanan erteleme maçı ile sona erdi. Rekabet seviyesi yüksek ve oldukça heyecanlı maçlara sahne olan ilk devrenin ardından Lefke Avrupa Üniversitesi lider durumda bulunurken Anka Spor Derneği ikinci Girne Amerikan Üniversitesi üçüncü sırada yeraldı.

Öte yandan Büyük Bayanlar kategorisinde gerçekleştirilen ve geçtiğimiz Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanan maç ile tamamlanan şampiyona sonucunda Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluğa ulaşırken, şampiyonayı Girne Amerikan Üniversitesi ikinci, Anka Spor Derneği üçüncü olarak tamamladılar.