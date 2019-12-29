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Masa tenisinde maçlar tamam

Büyük erkeklerde ilk devre, büyük kadınlarda ise şampiyona tamamlandı

Masa tenisinde maçlar tamam

Büyük erkeklerde ilk devre, büyük kadınlarda ise şampiyona tamamlandı

29 Aralık 2019 Pazar 19:01
Masa tenisinde maçlar tamam

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Kuzey Kıbrıs Masa tenisi federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Liginde ilk devre geçtiğimiz Çarşamba akşamı Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi takımları arasında oynanan erteleme maçı ile sona erdi. Rekabet seviyesi yüksek ve oldukça heyecanlı maçlara sahne olan ilk devrenin ardından Lefke Avrupa Üniversitesi lider durumda bulunurken Anka Spor Derneği ikinci Girne Amerikan Üniversitesi üçüncü sırada yeraldı.

Öte yandan Büyük Bayanlar kategorisinde gerçekleştirilen ve geçtiğimiz Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanan maç ile tamamlanan şampiyona sonucunda Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluğa ulaşırken, şampiyonayı Girne Amerikan Üniversitesi ikinci, Anka Spor Derneği üçüncü olarak tamamladılar.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu
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