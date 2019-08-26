Masa tenisinde gençler turnuvası yapıldı

Masa tenisinde sezonun ilk gençler ferdi klasman turnuvası önceki gün yapıldı.

Masa Tenisi Federasyon salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda gençler sezon öncesinde

Mücadele ettiler. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmaların oynandığı turnuva sonucunda oluşan tablo ve şampiyonlar şu şekilde;

Genç Kızlar

1.Sude Köknel (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Kezal Akçatepe (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Sıla Harper (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Dilayda Tuğcan (Girne Amerikan Üniversitesi)

Genç Erkekler

1.Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)

2.Burak Algül (Akdeniz Spor Birliği)

3.Arda Kantara (Karşıyaka)

3.Ada Olgun (Yakın Doğu Üniversitesi)