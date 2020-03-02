banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
321.834
DOLAR
6.2336
STERLİN
8.0045
EURO
6.8858
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
Kendimi bildim bileli yeni bir hastane yapılacak!
Kendimi bildim bileli yeni bir...
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları

Masa Tenisi’nde büyükler ikinci devre

Masa Tenisi’nde büyükler ikinci devre

02 Mart 2020 Pazartesi 07:26
Masa Tenisi’nde büyükler ikinci devre
banner337

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devre geçtiğimiz Cumartesi sabahı oynanan karşılaşmalarla başladı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan günde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde.

Büyük Erkekler Ligi’ne önümüzdeki Cumartesi oynanacak onuncu ve onbirinci ayak maçlarıyala devam edilecek.

banner317

8. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

-

By

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Sütlüce

Anka Spor Derneği

4-0

Gençlik Gücü

Dumlupınar

4-2

Akdeniz Spor Birliği

            9. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-1

Sütlüce

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Gençlik Gücü

Anka Spor Derneği

4-0

Akdeniz Spor Birliği

Dumlupınar

-

By

Büyük Erkekler Ligi

Takım

O

P

1.

Lefke Avrupa Üniversitesi

8

16

2.

Anka Spor Derneği

8

15

3.

Girne Amerikan Üniversitesi

7

12

4.

Dumlupınar

7

11

5.

Sütlüce

8

10

6.

Akdeniz Spor Birliği

8

9

7.

Gençlik Gücü

8

8
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Büyük Erkekler Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniboğaziçi kupasını Tatar’dan aldı 5-0
Yeniboğaziçi kupasını Tatar’dan aldı 5-0
Ferdi yarıştılar
Ferdi yarıştılar
Kaymak gibi galibiyet 3-1
Kaymak gibi galibiyet 3-1
Güzelyurt’ta sessiz gün 0-0
Güzelyurt’ta sessiz gün 0-0
Aydın ve Savaşkan kürsüde
Aydın ve Savaşkan kürsüde
Yenilen çıktı, yenen elendi
Yenilen çıktı, yenen elendi
Aydın Atlamalar Kupası’nda yarışacak
Aydın Atlamalar Kupası’nda yarışacak
BTM’nin hakemlerini Başbakanlık ödeyecek
BTM’nin hakemlerini Başbakanlık ödeyecek
Şampiyonlar ödüllerini aldı
Şampiyonlar ödüllerini aldı
Hentbol U18’de YDÜ ve UKÜ zirvede
Hentbol U18’de YDÜ ve UKÜ zirvede

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim