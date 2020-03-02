Masa Tenisi’nde büyükler ikinci devre

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devre geçtiğimiz Cumartesi sabahı oynanan karşılaşmalarla başladı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan günde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde.
Büyük Erkekler Ligi’ne önümüzdeki Cumartesi oynanacak onuncu ve onbirinci ayak maçlarıyala devam edilecek.
8. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
-
|
By
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
Sütlüce
|
Anka Spor Derneği
|
4-0
|
Gençlik Gücü
|
Dumlupınar
|
4-2
|
Akdeniz Spor Birliği
9. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-1
|
Sütlüce
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
Gençlik Gücü
|
Anka Spor Derneği
|
4-0
|
Akdeniz Spor Birliği
|
Dumlupınar
|
-
|
By
|
Büyük Erkekler Ligi
|
Takım
|
O
|
P
|
1.
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
8
|
16
|
2.
|
Anka Spor Derneği
|
8
|
15
|
3.
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
7
|
12
|
4.
|
Dumlupınar
|
7
|
11
|
5.
|
Sütlüce
|
8
|
10
|
6.
|
Akdeniz Spor Birliği
|
8
|
9
|
7.
|
Gençlik Gücü
|
8
|
8