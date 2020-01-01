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Masa Tenisi camiası yeni yılı kutladı

Masa tenisinde geçtiğimiz Cuma akşamı geleneksel olarak gerçekleştirilen yeni yıl resepsiyonu gerçekleştirildi.

Masa Tenisi camiası yeni yılı kutladı

Masa tenisinde geçtiğimiz Cuma akşamı geleneksel olarak gerçekleştirilen yeni yıl resepsiyonu gerçekleştirildi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 19:31
Masa Tenisi camiası yeni yılı kutladı

Masa tenisinde geçtiğimiz Cuma akşamı geleneksel olarak gerçekleştirilen yeni yıl resepsiyonu gerçekleştirildi.

Her yıl klasman birincilerine, başarılı takımlara ve federasyona katkı koyan kişilere ödüllerinin verildiği etkinlikte bu yıl klasman birincileri, Türkiye liglerinde mücadele eden takımlar, milli takımda mücadele eden sporcular, yeni hakemler ve federasyona katkıda bulunan kişilere ödül ve sertifikaları takdim edildi.

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Camianın bir araya geldiği ve samimi bir ortamda geçen gecede ödüller Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Federasyon Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve eski başkanlardan Göksel Saydam ve Yusuf Karayusufoğlu tarafından takdim edildi.

Dereceye girenler

Ferdi klasman (Büyük, genç, yıldız, minik) birincileri Elif Töre, İbrahim Pekdoğan, Kezal Akçatepe, Mehmet Deveci, Nihal Zorlu, Arda Alat, Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunlarında mücadele eden milli takım sporcuları İlsu Saygınel, Arda Büyükadam, Burak Algül, Baran Kantara, ülkemizi Türkiye Liglerinde başarıyla temsil eden Anka Spor Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi Spor Kulübü ve Lefke Avrupa Üniversitesi Spor Kulübü ve 1 Top 2 Raket programı sunucusu Hasan Bekiroğulları ödül alan isimler ve takımların bir kısmını oluşturuyor.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Masatenisi Yeniyıl
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