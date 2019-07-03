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Masa Tenisciler Macaristan’da yarışıyor

Masa Tenisciler Macaristan’da yarışıyor

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:11
Masa Tenisciler Macaristan’da yarışıyor

Veteran masa tenisçilerimiz  1Temmuz 2019 tarihinde Budapeşte (Macaristan) başlayan   “2019 Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonası”’nda  mücadelerine çift yönde devam ediyorlar.Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından iki yılda bir yapılan söz konusu şampiyonaya katılan 3500 sporcu arasında veteran masa tenisçilerimiz  çıkarılan zorlukları aşarak başlamayı ve maçlarda ilerlemeyi başarmış bulunuyorlar.

Şampiyonada KKTC’yi sporcu olarak 65-69 yaş grubunda Fadıl Olguner Avusturyalı rakibini 3-0 yendikten sonra grubunda diğer rakipleri olan Alman ve İsveçli sporculara yenilerek “consolution eleme grubunda” mücadele etmeye kaldı.

40-49 yaş grubunda Zekai Soyatlı Yunan rakibini 3-0,Alman rakibini 3-1 yenerek n grup ikincisi olarak eleme grubuna yükseldi..50-59 yaş grubunda Mehmet Sedat ise grubundan çıkabilmek için Fransız,Alman ve İsveçli rakipleriyle mücadeleye devam edecek.

Veteran masa tenisçilerimiz bugün çift maçlara başlayacaklar.

Veteran masa teniscilerimize zorluklar çıkardılar

Avrupa veteran masa tenisi şampiyonası’na katılmayı hak kazanan ve üye olan veteran masa tenisçilerimize maç tarihinden 2 ay önceden başlayarak pasaport fotokopisini 3 kez isteyen Macaristan Masa Tenisi Federasyonu,maç fikstürü belli olduktan sonra dün de  anlamsız tavırlarını sürdürdüler.

Veteran sporcularımızın önüne önce Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı simgesini koyduktan sonra  bayrağı kaldırdılar daha sonra başka ülke bayrağı simgesi koydulae.Sonra pasaportları tekrar kontrol ettiler ve sorun çıkarmaktan vaz geçtiler.Dün  Whitebank Lefkoşa Veteran başkanı Fadıl Olguner ve asbaşkanı Zekai Soyuatlı sıkıntılar ve aksi uygulamalar konusunda şampiyonaya gelen Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu 2.ci başkanı Petra Sörling ile görüştüler.Görüşmelerden sonra  basına bilgi veren Olguner ve Soyatlı, çok yakında sevindirici haberler müjdeleyeceklerini belirttiler.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Masa Tenisi
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