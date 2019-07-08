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Maraş’ta işler hızlandı

Maraş’ta işler hızlandı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:47
Maraş’ta işler hızlandı

Maraş Gençlik Spor Kulübünde iki yıllı başkanlık görevine getirilen Hasan Oy çalışmalar hız verdi. Hasan Oy başkanlığında yeni yönetim kurulunu belirlerken görev dağılımı da yapılarak, sezon öncesi çalışmalara yoğun bir şekilde başladı.   

Tesislerde Temizleme Çalışmaları Başladı
Maraş Gençilk Spor Kulübünde başkanı Hasan Oy, göreve geldiği günde belirttiği gibi tesislerin kullanılabilir hale getirmeye önem vereceklerini yineleyerek, ilk iş olarak kulüp binası ile tesislerin tadilat ve iyileştirilmesi için çalışmalara yoğun bir şekilde başlanıldığını belirtti. Sahanın genel temizliği yanı sıra elektrik sorunu giderildiği, soyunma odaları ile hakem odası temizlenerek kullanılabilir hale getirildiğini belirten başkan Hasan Oy, rahat çalışabilecek ortamlar yarattıkların, tesislerin kullanılabilir hale getirilidiğini söyledi. 
Maraş stadının kompleks haline dönüştürülmesi için proje çalışmalarına başlamak istediklerini ifade eden başkan Hasan Oy, oluşturacakları komite ile birlikte, proje yakında takip edilerek sonuç alma noktasında takipçi olacaklarını söyledi.   

Lige Yönelik Çalışmalar

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Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, yeni sezonun erken başlayacak olmasından dolayı mevcut kadro ile görüşmeler başlayarak takımda kalacaklar ve gideceklerin belirlenmesi ile birlikte transfer çalışmalarına başlayacaklarını belirten başkan Hasan Oy, takım kadrosuna dört nokta transfer yaparak, iyi bir ekip kurmak istediklerin ve hedefleri tekrar 1.Lige geri dönmek olduğunun altını çizdi. 
Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, brilkte çalışacağı yeni yönetim kurulunu belirleyerek görev dağılımı da yaptı. 

Yeni Yönetim ve Görev Dağılımı 
Maraş Gençlik Spor Kulübü’nde iki yıl aradan sonra tekrar Kulüp başkanlık görevine geri dönen Hasan Oy, birilkte çalışacağı yeni yönetim kurulu ile birlikte görev dağılımı da yaptı. Başkan Vekili Haydar Ay, Genel Sekreter Batur Sağlamer, Mali İşler Sorumlusu Hüseyin Özyalçın, Sporcu Sorumluları Murat Altınay, Hasan Şemmedi, Savaş Kılıçoğulları, Sosyal İşler Sorumlusu Ali Buruk, Yiğit Doğruöz, Basın Sözcüsü ve Federasyon Temsilcisi İbrahim Gedik, Lokal ve Tesis Sorumlusu Mehmet Cengiz, Gökhan Bülbül, Altyapı Sorumlusu Muharrem Özertural, İsmail Ayrılmaz, Faal Üyeler Ali Gök, Mehti Uysal, Mehmet Kelebek olarak belirlendi.
 

Anahtar Kelimeler:
Maraş
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