Maraş’ta çalışmalar başladı

K-pet 1.ligde ilk devreyi 3.sırada tamamlayan Mağusa’nın kırmızı beyazlı ekibi Maraş ikinci devre çalışmalara başladı. Futbol Federasyonu tarafından lige geri alınan Maraş sezon hazırlıkların çok geç yapmasına rağmen Hasan Oy başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktör İzzet Kaçmaz yönetiminde başlayan Maraş, ilk devrede ortaya koyduğu müthiş performansla ligde ilk devrede ilk üç içerisinde yer alarak tamamladı.

Çalışmalar Başladı

Ligde başarılı bir performans sergileyerek ilk devreyi mutlu bir şekilde tamamlayan Maraş ikinci devre hazırlıklarına Necip Halil Kartal tesislerinede başladı. Teknik direktör İzzet Kaçmaz yönetiminde başlayan Maraş haftanın beş günü yoğun bir tempoda hazırlnacak.

Hafta sonu günde çift idman ile hazırlıklarını sürdürecek Maraş, kaleci olmak üzere iki transfer yapmayı düşünülürken, bu yönde transfer çalışmları da sürüyor.

Kamp

Devre arası kamp çalışmaları için şuana kadar herhangi bir hareketliliğin olmadığını, uygun olması durumunda ülke içerisinde üç günlük kamp programı olabileceğini belirten teknik direktör İzzet Kaçmaz, ilk hazırlık maçının ise 12 Ocak’ta Dörtyol ile yapacaklarını söyledi.

Doğum Günü Kutlaması

İkinic devreye yönelik çalışmalara başlayan Maraş’da yapılan ilk antrenman sonrası takımın kaptanı tecrübeli isim Gökhan Yazlık’a süpriz doğum günün kutlamsı yapıldı. Maraş yöneticisi İbrahim Kaptan Gedik’in organize ettiği kutlamada, Maraş futbolcuları ile teknik kadro Gökhan Yazlık’ın 31.yaş günün pastasını keserek kutladılar.