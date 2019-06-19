Maraş'ta yeniden oy dönemi

Maraş Gençlik ve Spor Kulübü'nün yeni başkanı üyelerin oyları ile Hasan Oy oldu.



Dün kulüp lokalinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula tek aday olarak katılan Hasan Oy, genel kurula katılan üyelerin onayını alarak başkan seçildi. Oy, daha önce yine Maraş'ın başkanlığını yapmıştı.