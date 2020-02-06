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Mannaş: “Durumdan biz de rahatsızız”

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy’ün kulüp başkanı Evren Mannaş, Esat Erdoğmuş Stadındaki sorunlara yönelik açıklamalarda bulunurken, mevcut durumdan kendilerinin de rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Mannaş: “Durumdan biz de rahatsızız”

K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy’ün kulüp başkanı Evren Mannaş, Esat Erdoğmuş Stadındaki sorunlara yönelik açıklamalarda bulunurken, mevcut durumdan kendilerinin de rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

06 Şubat 2020 Perşembe 18:58
Mannaş: “Durumdan biz de rahatsızız”

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Hamitköy’ün kulüp başkanı Evren Mannaş, Esat Erdoğmuş Stadındaki sorunlara yönelik olarak "Stadımızın telleri çürüyüp dökülürken, biz kendi imkanlarımızla bu tellerin yerine stadın çevresini betonarme yaptık. Zeminin idamesi için sorumlumuz Cengiz Saner sürekli zemin ve diğer işlerle ilgileniyor. Stad tabelamızı da yine kendimiz yaptık.Spor Dairesi’den 2 yıl önce depolarımızın değiştirileceği yönünde söz aldık. Ancak 2 yıldır bu söz verildiği yerde kaldı. Çürüyen, akıtan depolar henüz değiştirilmedi. Hakem soyunma odasının yenilenmesi konusunda da Spor Dairesi’den istemimiz oldu. Ancak bu konuda da hiçbir çalışma yapılmadı. Çimleri sulamak için yıllardır kullandığımız su kuyusu, bu alanda bulunan kantin ve stad tuvaletleri, yapılan yeni ölçümlerde bir şahsa ait arazide çıktı. Bu nedenle kantin ve stad tuvaletlerini yıkmak zorunda kaldık. Özellikle su kuyusu konusunda da Spor Dairesi’den de yardımımız olmadı” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Evren Mannaş
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