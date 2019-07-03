Mami Ozanköy’de

Birçok kulüpte yıllarca futbol oynamış olan tecrübeli futbolcu Gökhan Mami aktif futbola notayı koydu. Yeni sezonda Ozanköy’de Okan Atav’ın yardımcı antrenörlüğünü yapacak olan Mami, antrenörlük yaşamında da büyük başarılar hedefliyor.

Spor servisimize konuşan Mami, 20 yıllık aktif futbolculuk hayatına nokta koyduğunu ve geride bıraktığı 20 yılda birçok kulüpte birçok başarılara imza attığını, bu başarılar içinde 5 şampiyonluk ve 2 Lig çıkmanın yer aldığını, bundan sonra kariyerine antrenör olarak devam etme kararı aldığını söyledi. Yeni sezonda Ozanköy’de Okan Atav’ın yardımcı antrenörlüğünü yapacağını belirten Mami yeni bir sayfa ve yeni başarılar için çok çalışacağını vurguladı.



Geçtiğimiz sezon ilk devre Girne Halk Evi’nde futbolcu, ikinci devre de Yılmazköy’de antrenör futbolcu olarak görev yapmıştı.Mami futbol kariyeri boyunca, Doğan Türk Birliği, Ozanköy, Lapta, Baf Ülkü Yurdu, Karşıyaka, Bostancı Bağcıl, Tatlısu, Girne Halk Evi ve Yılmazköy takımlarının formalarını ıslattı.