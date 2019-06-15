Mağusa Türk Gücü dün saat 17:00’de Suriçi’ndeki MTG Lokali’nde Olağan Genel Kurul düzenledi.

Başkanlık için tek aday olan Bozkurt, yeniden MTG’de yönetimin başına geçerken, olağan kurulda, yönetim kurulu, kadın kolları ve MTG için yeni bir oluşum olan Kalkınma Konseyi üyelerinin onayını aldı.

MALİ RAPOR VE FAALİYET RAPORU ONAYLANDI

Saat 17:00’de başlayan kurulda oluşturulan Divan Başkanlığı’na Mehmet Özerman getirilirken, divan üyeleri Yıltan Özkıraç ve Uğur Kiraz’dan oluştu. Özerman’ın yönettiği olağan kurulda MTG Mali İşler Sorumlusu Mehmet Sabancı kalem gelir ve gider tablolarını açıklayarak kurulda mali rapor ve faaliyet raporu itirazsız onaylandı.

KORAL BOZKURT: “ALTYAPI İÇİN HARCANAN GİDER MTG’YE VERDİĞİMİZ ÖNEMİ GÖSTERİR”

Olağan kurulda söz alan Başkan Koral Bozkurt, geçtiğimiz yıl göreve gelirken MTG için söylediği sözleri anımsatarak “biz göreve geldiğimiz gün şampiyonluk hedefi ile geldik” dedi. “390 bin gibi alt yapı giderimiz” diyen Bozkurt “bu meblağ MTG’ye verdiğimiz önemi gösterir” dedi. Yapılanlar daha başlangıç olduğunu belirten Bozkurt, bu yolda yürümeye başlarken mevcut düzenin ne MTG için ne de diğer kulüpler için sürdürülebilir olmadığının altını çizdiklerini söyledi. Bu amaç doğrultusunda bazı görüşmeler yapıldığını ve MTG için yeni bir oluşuma gidilerek Kalkınma Komitesi’nin kurulduğunu söyleyen Bozkurt, 8 kişiden oluşan Kalkınma Komitesi üyelerini sahneye çağırarak “Daha güçlü bir yönetimle devam etmeliyiz” mesajını verdi. (MHA)