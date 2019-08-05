Mağusa Spor Akademisi’nden teşekkür

Futbol Federasyonu tarafından düzenlene KKTCELL Kadınlar liginde namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımına maç ve şampiyonluk formalarına sponsor olan Halken İnşaat’a nezaket ziyaretinde bulunarak teşekkür edildi. Ziyarete Mağusa Spor Akademisi başkanı Ahmet Ogan, takım yöneticileri Laika Çakır, Naciye Çelebiaziz, antrenör Şerif Ogan ve bazı futbolcular katıldı.

Desteğimiz sürecek

İnşaat direktörü Olgu Umuroğlu kabulde yaptığı konuşmada sporun her baranşına imkanlar dahilinde katkı koymaya ve destek olmaya özen gösterdiklerini belirterek, Kadın futbolunda önemli işler yaparak şampiyon olan Mağusa Spor Akademisinde emeği geçen tüm ekibi tebrik ederek kutlarken, desteklerinin de süreceğini belirtti. Olgu Umuroğlu, Ülke futbolunda Kadın futbolunun yer almasının önemine dikkat çekerek, gelecek yıllarda takım sayılarının artması ile birlikte kaliteninde yükseleceğine inacının tam olduğunu belirterek, Halken İnşaat olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan, sezon boyunca ligde mücadele eden takımlarına katkı koyan sponsorlardan Halken İnşaat direktörü Olgu Umuroğlu, Sercan Erozan ve tüm çalışanlarına teşekkür etti. Başkanı Ahmet Ogan, ülkede ağırlaşan ekonomik yapı içerisinde spora katkı koyan Sporun ve Sporcunun yanında olmaya devam eden değerli iş adamlarından Halken İnşaat direktörlerinden Olgu Umuroğlu, Sercan Erozan’na ve çalışanlarının Mağusa Spor Akademisine güvenerek vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı motive olduklarını belirterek, güveni boşa çıkarmadıklarından dolayı da ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.

Şampiyonluk forması hediye edildi

KKTCELL Kadınlar liginde 2018-2019 futbol sezonunda namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi Kadın futbol takımı kupa töreninde giydikleri şampiyonluk formlarında şampiyonluk kupası motivini yer aldığı ve üzerinde “Yetenek Seni Şöhret Yapar, Karakter ise Efsane” yazılı formayı sponsor Halken İnşaat direktörü Olgu Umuroğlu’na futbolcular tarafından taktim edildi.