Mağusa Spor Akademisi, ligin son maçında Göçmenköy’ü 3-1 yenerek ligi namağlup şampiyon olarak kapattı

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Çağrı İlkoğlu, Cenk Aras Özfuttu

Mağusa Spor Akademisi: Şefika, Fatma, Meryem, Sıdıka, Ayşe, Zeliha, Şerif, Değer, Cemre, Ayşe, Ecem

Göçmenköy: Fanso, Fikriye, Aslı, Gizem Yahat, Gizem Askan, Eniz, Yonca, Rasiha, Gizem, Mojiraya, İdal

Goller: 26’ ve 77’Şerif Ogan, 56’Ayşe Mullacuma(Mağusa Spor Akademisi), 52’İdal Çukurovalı(Göçmenköy)

KKTCELL Kadınlar Ligi 10.hafta maçında geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Mağusa Spor Akademisi, konuk ettiği Göçmenköy’ü 3-1 mağlup ederek ligi galibiyetle kapattı. Mağusa Spor Akademisi’ne Göçmenköy karşısında galibiyeti getiren golleri Şerif Ogan(2) ve Ayşe Mullacuma kaydederken, Göçmenköy’ün tek golünü İdal Çukurovalu attı. Karşılaşmanın ilk devresini Mağusa Spor Akademisi, Şerif Ogan’ın 26.dakikada attığı mükemmel gol ile 1-0 önde kapattı. İkinci devrede Göçmenköy takımı 52.dakikada skoru İdal Çukurovalı ile 1-1’e taşıdı ve umutlandı ancak özellikle Şerif Ogan’ın etkili oyunu sonrasında şampiyon Mağusa Spor Akademisi, 56.dakikada Ayşe Mullacuma ve 77.dakikada Şerif Ogan ile iki gol daha bularak skoru 3-1’e getirdi ve ligin son maçını da kazanarak sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Mağusa Spor Akademisi sporcusu Şerif Ogan 2 gol ve 1 asistle maça damga vuran oyuncu olurken, karşılaşma sonrasında düzenlenen ödül töreni ile birlikte Mağusa Spor Akademisi şampiyonluk kupasını kaldırdı ve taraftarları ile büyük bir sevinç yaşadı.