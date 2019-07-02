banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99736
ALTIN
252.978
DOLAR
5.6605
STERLİN
7.1473
EURO
6.3940
Trafik canavarı bir can daha aldı
TRAFİK CANAVARI BİR CAN DAHA...
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Eski eşinin çıplak videosunu akrabalarına gönderdi
ESKİ EŞİNİN ÇIPLAK VİDEOSUNU AKRABALARINA...
Ecza deposu çalışanı teminatla serbest
ECZA DEPOSU ÇALIŞANI TEMİNATLA SERBEST
banner307

Mağusa Spor Akademisi, ligin son maçında Göçmenköy’ü 3-1 yenerek ligi namağlup şampiyon olarak kapattı

Mağusa Spor Akademisi, ligin son maçında Göçmenköy’ü 3-1 yenerek ligi namağlup şampiyon olarak kapattı

02 Temmuz 2019 Salı 08:21
Mağusa Spor Akademisi, ligin son maçında Göçmenköy’ü 3-1 yenerek ligi namağlup şampiyon olarak kapattı

Yer: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Çağrı İlkoğlu, Cenk Aras Özfuttu

Mağusa Spor Akademisi: Şefika, Fatma, Meryem, Sıdıka, Ayşe, Zeliha, Şerif, Değer, Cemre, Ayşe, Ecem

Göçmenköy: Fanso, Fikriye, Aslı, Gizem Yahat, Gizem Askan, Eniz, Yonca, Rasiha, Gizem, Mojiraya, İdal

Goller: 26’ ve 77’Şerif Ogan, 56’Ayşe Mullacuma(Mağusa Spor Akademisi), 52’İdal Çukurovalı(Göçmenköy)

KKTCELL Kadınlar Ligi 10.hafta maçında geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Mağusa Spor Akademisi, konuk ettiği Göçmenköy’ü 3-1 mağlup ederek ligi galibiyetle kapattı. Mağusa Spor Akademisi’ne Göçmenköy karşısında galibiyeti getiren golleri Şerif Ogan(2) ve Ayşe Mullacuma kaydederken, Göçmenköy’ün tek golünü İdal Çukurovalu attı. Karşılaşmanın ilk devresini Mağusa Spor Akademisi, Şerif Ogan’ın 26.dakikada attığı mükemmel gol ile 1-0 önde kapattı. İkinci devrede Göçmenköy takımı 52.dakikada skoru İdal Çukurovalı ile 1-1’e taşıdı ve umutlandı ancak özellikle Şerif Ogan’ın etkili oyunu sonrasında şampiyon Mağusa Spor Akademisi, 56.dakikada Ayşe Mullacuma ve 77.dakikada Şerif Ogan ile iki gol daha bularak skoru 3-1’e getirdi ve ligin son maçını da kazanarak sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Mağusa Spor Akademisi sporcusu Şerif Ogan 2 gol ve 1 asistle maça damga vuran oyuncu olurken, karşılaşma sonrasında düzenlenen ödül töreni ile birlikte Mağusa Spor Akademisi şampiyonluk kupasını kaldırdı ve taraftarları ile büyük bir sevinç yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Mağusa Spor Akademisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışları Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün yapılan yarışlarla tamamlandı
Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışları Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün yapılan yarışlarla tamamlandı
Veteran masa tenisçilerimiz Macaristan’da
Veteran masa tenisçilerimiz Macaristan’da
Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı
Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı
Kaffaoğlu kardeşler göz doldurdu
Kaffaoğlu kardeşler göz doldurdu
Güngör tekliflere açık
Güngör tekliflere açık
Gökhan Cihangir’de
Gökhan Cihangir’de
Çayönü’nde Osman Bulak dönemi
Çayönü’nde Osman Bulak dönemi
Hürdeniz Cup’ta heyecan sürüyor
Hürdeniz Cup’ta heyecan sürüyor
Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Polis Salon Futbol Turnuvası tamamlandı
Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Polis Salon Futbol Turnuvası tamamlandı
Mesarya'dan 2 transfer
Mesarya'dan 2 transfer

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim