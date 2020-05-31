Maçlar seyircisiz, 5 oyuncu değişebilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun devamında uygulanacak kuralları açıkladı.

Buna göre Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları seyircisiz oynanacak. Süper Lig'de de takımlara 5 oyuncu değişikliği yapıma hakkı geldi.

Ateşi 37.8 ve üzeri olanlar stadyuma alınmayacak. TFF, Süper Lig'de sezonun geri kalan bölümünde uygulanacak kuralları açıkladı. Talimatnamedeki değişiklikler TFF'nin internet sitesinden yayınlandı.

En az 15 top

Talimatlar arasında maçların en az 15 top ile oynanması gerektiği belirtilirken topların maç öncesi, devre arası ve maç sonu dezenfekte olması gerektiği belirtildi.

2 gün öncesinden test zorunluluğu

Kulüplerin tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak tüm görevlilerine, basin elemanlarına, yayıncı kuruluşun elemanşarına her müsabakadan 2 gün önce (MG -2) Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR testi ve Antikor testi yaptırılması zorunlu olduğu belirtildi.

Takım 14 futbolcunun altına düşerse ertelenecek

Talimatta ayrıca Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe erteleneceği vurgulandı.