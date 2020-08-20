banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1125
ALTIN
456.656
DOLAR
7.2906
STERLİN
9.5600
EURO
8.6344
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

Macila-Koyuncu ikilisi zirvede

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği sezonun ikinci sprint rallisi Serdarlı bölgesinde geçtiğimiz gün yapıldı. Yarışı Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi kazandı..

20 Ağustos 2020 Perşembe 08:40
Macila-Koyuncu ikilisi zirvede
banner337
banner351

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü, 2020 Ralli Sprint Şampiyonası’nın ikinci yarışını Serdarlı bölgesinde gerçekleştirdi. Serdarlı Belediyesi himayelerinde gerçekleştirilen Serdarlı Belediyesi Rallisi, geçtiğimiz gün Serdarlı, Ergenekon ve Tirmen bölgelerini içine alan 14,3 kilometrelik etapta yapıldı.

Üçü öncü araç olan toplam 14 ekibin start aldığı rallide yarışçılar etabı 3 kez geçtiler.

Ralli merkez, start-finiş seremonisi ve servis alanının Serdarlı Köy Meydanı’nda yapılan yarışta Fikri Maila-Doğa Koyunu ikilisi üç etabın da en iyi derecesini elde ederek zirvede yer aldı.

Skoda Fabia R5 ile yarışan ikili, Hamitköy’den sonra bu yarışı da kazanarak 2’de 2 yapmayı başardı.

Mitsubishi Lancer Evo X ile yarışan Murat Aşık-Vural Vurur ikilisinin ikinci olduğu yarışta Ford Fiesta R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi üçüncü oldu.

Denktaş-Mişon ikilisi, Hamitköy’de olduğu gibi sezonun ikinci yarışında da küçük bir kaza atlatarak günün ilk etabında zaman kaybetti.

banner341
Sınıf 2’de de zirvede yer alan Macila-Koyuncu ikilisini Denktaş-Mişon ikilisi takip etti.

Sınıfın üçüncüsü ise günün ilk etabında sorun yaşayan bir diğer ekip Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ikilisi oldu.

İstikrarlı bir performans sergileyen Murat Aşık-Vural Vurul ikili Sınıf N’de birinci olurken onları son etapta zaman kaybeden Barış Kalfaoğlu-Harun Çakır ikilisi takip etti.

Genel klasmanın dördüncüsü olan Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi Sınıf 1’in zirvesinde yer aldı. Onları Selen Bilgimer-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi takip etti.

Ozan Birşen-Salih Kanatlı ikilisi ise Sınıf T2’de birincilik kupasını alan ekip oldu.

Uzun ve zorlu etapta sıkıntı yaşayanlar da oldu.

Günün ilk etabı 3 ekibi avladı. Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi, Serkan Bolkaner-Ömer İlhan Sayar ikilisi ve Çağkan Bozalanlar-Özner Özgüler ikilisi çeşitli kazalarla rallide finiş göremediler.

Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupaları takdim edildi ve organizasyon tamamlandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Ralli KulübüIkinci Sprint RallisiFikri MacilaDoğa Koyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa şampiyonu Tuğberk Bardak
Lefkoşa şampiyonu Tuğberk Bardak
Okçular kıyasıya yarıştı
Okçular kıyasıya yarıştı
Zirve Özçınar, Efe Efe ve Güryel’in
Zirve Özçınar, Efe Efe ve Güryel’in
Erdoğ, Mesarya ile temasta
Erdoğ, Mesarya ile temasta
Ercen’den Tatar’a ziyaret
Ercen’den Tatar’a ziyaret
Göçmenköy Burak Koçar’ı da aldı
Göçmenköy Burak Koçar’ı da aldı
GG ve Karşıyaka, Buğra'nın peşinde
GG ve Karşıyaka, Buğra'nın peşinde
Boşnak oyna GG dedi
Boşnak oyna GG dedi
KKSF 2020 KKTC bölge birincilikleri sona erdi
KKSF 2020 KKTC bölge birincilikleri sona erdi
Mormenekşe’de görev Karşılı’nın
Mormenekşe’de görev Karşılı’nın

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim