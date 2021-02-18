LTTFF Akademi projesi son aşamada

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Osman Ercen, dün bir tv programına telefonla konuk olarak açıklamalarda bulundu. Akademi konusuna değinen Ercen, göreve geldikleri günden beridir futbol akademi kurma amacında olduklarını hatırlattı. TFF ve KTFF’yle yapılan işbirliği neticesinde çalışmalarının son aşamaya geldiğine işaret eden Ercen, gelinen aşamayla ilgili şunları söyledi:

“Profesyonel hocaların görev alacağı bir futbol okulu kurma anlamında çalışmalarımızın sonuna gelmiş durumdayız. Okul, 7 yaş kategorisiyle başlayacak. 7-19 yaş arasında çeşitli kategorilerde gruplarımız olacak. Eğitim konusu da yer alacak. Ayrıca, okulu tüm Londra bölgelerine yaymayı hedefliyoruz. Perşembe günü sosyal medya programında konuyu değerlendireceğiz”

Köprü kurmak istiyoruz

KKTC ile İngiltere arasında bir futbol köprüsü kurmak amacında olduklarını da kaydeden Osman Ercen, Teknik Direktör Mustafa Borataş ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkililerinin birlikte çalışmalarıyla projelerinin hayata geçirileceğinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Ercen, ayrıca TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop’un da programa katılarak kendilerine destek vereceklerini kaydetti.

Maçlar durdu

Öte yandan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyon Ligi’nin faaliyetlerine de değinen Ercen, beş haftadır maçların durdurulduğunu söyledi. Bağlı bulundukları üst kuruluşla bir toplantı yaptıklarını ifade eden Ercen, 15 mart gibi maçların yeniden başlayabileceği konusunun konuşulduğunu belirtti. Ercen, salgının kötü gitmesi durumunda, liglerinin yaz ligine dönüştürülebileceğini de aktardı.