banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YÖDAK hala başkansız!
YÖDAK hala başkansız!
Memur devletinden bu kadar!
Memur devletinden bu kadar!
Pilli kontrolü kaybetmek üzere!
Pilli kontrolü kaybetmek üzere!
Aziz Nesin’e ithaf olunur
Aziz Nesin’e ithaf olunur
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 5'i yerel 25 yeni vaka
Kapat

LTTFF Akademi projesi son aşamada

18 Şubat 2021 Perşembe 21:19
LTTFF Akademi projesi son aşamada
banner337
banner391

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Osman Ercen, dün bir tv programına telefonla konuk olarak açıklamalarda bulundu. Akademi konusuna değinen Ercen, göreve geldikleri günden beridir futbol akademi kurma amacında olduklarını hatırlattı. TFF ve KTFF’yle yapılan işbirliği neticesinde çalışmalarının son aşamaya geldiğine işaret eden Ercen, gelinen aşamayla ilgili şunları söyledi:

“Profesyonel hocaların görev alacağı bir futbol okulu kurma anlamında çalışmalarımızın sonuna gelmiş durumdayız. Okul, 7 yaş kategorisiyle başlayacak. 7-19 yaş arasında çeşitli kategorilerde gruplarımız olacak. Eğitim konusu da yer alacak. Ayrıca, okulu tüm Londra bölgelerine yaymayı hedefliyoruz. Perşembe günü sosyal medya programında konuyu değerlendireceğiz”

Köprü kurmak istiyoruz

KKTC ile İngiltere arasında bir futbol köprüsü kurmak amacında olduklarını da kaydeden Osman Ercen, Teknik Direktör Mustafa Borataş ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkililerinin birlikte çalışmalarıyla projelerinin hayata geçirileceğinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Ercen, ayrıca TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop’un da programa katılarak kendilerine destek vereceklerini kaydetti.

Maçlar durdu

Öte yandan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyon Ligi’nin faaliyetlerine de değinen Ercen, beş haftadır maçların durdurulduğunu söyledi. Bağlı bulundukları üst kuruluşla bir toplantı yaptıklarını ifade eden Ercen, 15 mart gibi maçların yeniden başlayabileceği konusunun konuşulduğunu belirtti. Ercen, salgının kötü gitmesi durumunda, liglerinin yaz ligine dönüştürülebileceğini de aktardı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTSYD’den SOS’e destek
KTSYD’den SOS’e destek
DAÜ oyuncusu Sari, Milli Takımda
DAÜ oyuncusu Sari, Milli Takımda
Kanlı Başkent’te
Kanlı Başkent’te
Sporun yapılmasını biz de istiyoruz
Sporun yapılmasını biz de istiyoruz
Mauricio Lemos'a 2 maç ceza
Mauricio Lemos'a 2 maç ceza
Ortada bir tarih var
Ortada bir tarih var
Stadlar ilgi bekliyor
Stadlar ilgi bekliyor
En büyük eksikliğimizi giderdik
En büyük eksikliğimizi giderdik
Futbolu özledik
Futbolu özledik
Baran, Türkiye Milli Takımı’nda
Baran, Türkiye Milli Takımı’nda

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim