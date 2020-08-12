banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1110
ALTIN
455.741
DOLAR
7.2132
STERLİN
9.4355
EURO
8.4622
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Ah şu gazeteciler...
Ah şu gazeteciler...
Sabrımızı zorluyorlar...
Sabrımızı zorluyorlar...
banner355

LTB’den çim henbol turnuvası

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:02
LTB’den çim henbol turnuvası
banner337
banner351

Lefkoşa Türk Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu iş birliği ile “2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası” düzenleniyor.

banner341
“2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası" 15-16 Ağustos tarihlerinde Lefkoşa Atilla Topaloğlu Çim Sahası’nda organize edilecek.
16:00 – 23:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan 2020 Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvası,U14 ve U18 yaş kategorilerinde düzenlenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu Lefkoşa Çim Hentbol Turnuvasına kayıtlar, 0533 866 25 22 numaralı telefona, 13 Ağustos 2020 saat 12:00'ye kadar yapılabilecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Plaj tenis turnuvası tamamlandı
Plaj tenis turnuvası tamamlandı
Klasikler Başkent’te hazine aradı
Klasikler Başkent’te hazine aradı
Çocuklarımız herşeyi hakediyor
Çocuklarımız herşeyi hakediyor
Bisikletciler Kriteryum’da yarıştı
Bisikletciler Kriteryum’da yarıştı
Ligin kuralları açıklandı
Ligin kuralları açıklandı
Yıldızlar turnuvada parladı
Yıldızlar turnuvada parladı
Yenicami’de genel kurul 25 Ağustos’ta
Yenicami’de genel kurul 25 Ağustos’ta
Mormenekşe de olağan mali kurul yapıldı
Mormenekşe de olağan mali kurul yapıldı
Yeniboğaziçi'nde başkan Fahlioğulları
Yeniboğaziçi'nde başkan Fahlioğulları
Kantara'da Denner birinci
Kantara'da Denner birinci

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim