banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110575
ALTIN
281.154
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7546
EURO
6.5790
2 ay cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İşyerinin parasını çaldı
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI
Yurt odasında uyuşturucu
YURT ODASINDA UYUŞTURUCU
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Liselerin şampiyonu Lapta Yavuzlar

Liselerarası Futbol Birinciliği dün oynanan final maçının ardından tamamlandı

Liselerin şampiyonu Lapta Yavuzlar

Liselerarası Futbol Birinciliği dün oynanan final maçının ardından tamamlandı

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:20
Liselerin şampiyonu Lapta Yavuzlar

Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Liselerarası Futbol Birinciliği dün oynanan final maçının ardından tamamlandı. Finalde rakibi Bekirpaşa Lisesi’ni 1-0 mağlup eden Lapta Yavuzlar Lisesi şampiyon oldu.

banner317
Geçtiğimiz gün oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından Namık Kemal Lisesi’ni geçen Lapta Yavuzlar Lisesi ile Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni eleyen Bekirpaşa Lisesi dün finalde karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve oldukça çekişmeli giden karşılaşmayı tek golle kazanan Lapta Yavuzlar Lisesi, şampiyonluğu elde eden okul oldu. Lapta Yavuzlar Lisesi’ne şampiyonluğu getiren golü Berkay Ali Paşaoğlu kaydetti. Üçüncülük maçında ise rakibi Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni Baran Derin’in golleri ile 2-0 mağlup eden Namık Kemal Lisesi şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Liselerarası Futbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgürlük stadı devredildi
Özgürlük stadı devredildi
Kınacı, Hırvatistan'da temaslarda bulundu
Kınacı, Hırvatistan'da temaslarda bulundu
Eliz’den büyük başarı
Eliz’den büyük başarı
Dünya şampiyonları podyuma çıkıyor
Dünya şampiyonları podyuma çıkıyor
DAÜ’den bisiklet farkındalığı
DAÜ’den bisiklet farkındalığı
Atıcılık Federasyonu görev bölümü yaptı
Atıcılık Federasyonu görev bölümü yaptı
U-17’lerde gruplar tamamlandı
U-17’lerde gruplar tamamlandı
Türkmenköy disiplinlik oldu
Türkmenköy disiplinlik oldu
MTG’de Balarabe operasyonu
MTG’de Balarabe operasyonu
Maraş Ali Ceylan’ı unutmadı
Maraş Ali Ceylan’ı unutmadı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim