Liselerin şampiyonu Lapta Yavuzlar

Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Liselerarası Futbol Birinciliği dün oynanan final maçının ardından tamamlandı. Finalde rakibi Bekirpaşa Lisesi’ni 1-0 mağlup eden Lapta Yavuzlar Lisesi şampiyon oldu.
Liselerarası Futbol Birinciliği dün oynanan final maçının ardından tamamlandı
Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Liselerarası Futbol Birinciliği dün oynanan final maçının ardından tamamlandı. Finalde rakibi Bekirpaşa Lisesi’ni 1-0 mağlup eden Lapta Yavuzlar Lisesi şampiyon oldu.