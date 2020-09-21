Liglerin 1 yıl ertelenmesi hata olur

Çetinkaya eski kulüp başkanlarından ve DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, futbol liglerinin 1 yıl ertelenmesinin hata olacağını belirterek, tedbirler alınarak futbol maçlarının oynanması gerektiğini kaydetti.

Tunalı yazılı açıklamasında, dünyada olduğu gibi ülkede de Covid-19 vakalarının arttığını ifade ederek, bunun birçok sektörü etkilediğine işaret etti.

Dünyada futbol olmak üzere birçok spor dallarının faaliyetlerine başlandığını ifade eden Tunalı, şöyle devam etti:

“Dünyada açılımlar yapılırken bizde de sporda kapanma yönüne gitmek için adımlar atılmasını büyük bir hata olarak görmekteyim. Beklentimiz ülkede sporu durdurmak değil, faal duruma getirmek için nasıl önlemler alınması gerektiği hususunda fikirler üretilmesiydi. İnsan sağlığı elbette önemlidir, ancak Dünyaya bakıldığı zaman her ülke kendi şartlarına göre tedbirler üretip spor karşılaşmalarına seyircisiz devam ediyorlar.”

Tunalı, liglerin 1 yıl ertelenmesinin sporcu sağlığı başta olmak üzere kulüplere ve bu sektörde faaliyet gösteren herkesi etkileyeceğini belirterek, “Gençliği düşünmek, ülkede sporu geliştirmek uğruna kapanma yerine açılım üzerinde çalışmalar yapın. Komşumuz Rum kesimine bir bakın. Futbolun devamı hususunda karar üretmişler ve seyircisiz maçlara çıkıyorlar” dedi.

Şu anda bulaşın arttığı gerçeğine rağmen BTM liglerinin de devam ettiğini ifade eden Tunalı, liglerle ilgili son sözün federasyonda olduğunu kaydetti.