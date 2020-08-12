banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1110
ALTIN
455.741
DOLAR
7.2132
STERLİN
9.4355
EURO
8.4622
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Ah şu gazeteciler...
Ah şu gazeteciler...
Sabrımızı zorluyorlar...
Sabrımızı zorluyorlar...
banner355

Ligin kuralları açıklandı

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:30
Ligin kuralları açıklandı
banner337
banner351

Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu yönetim kurulunun aldığüı kararları basın toplantısıyla açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, 2020-2021 sezonu ile ilgili olarak basın toplantısı yaptı. Sertoğlu sözlerine 2019-2020 sezonunda, bu zorlu ve olağanüstü süreçte başarılı olan kulüpleri tebrik ederek başladı. Zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını ve süreci alınlarının akıyla tamamladıklarını kaydeden Sertoğlu, “Kulüplerimizi, futbolcularımızı, hakemlerimizi ve tüm katkı koyanları tebrik ederim. Stresi ve zorlu bir süreç oldu ancak adaletli ve namuslu bir şekilde 2019-2020 sezonunu tamamladık. Bu süreçte fiziksel ve psikolojik olarak herkes yıprandı, kolay olmadı ancak herşey de planladığımız şekilde oldu.”diye konuştu.

Sertoğlu: “Lig 22 Ekim’de başlayacak”

Yeni sezonla ilgili bilgi veren Sertoğlu, 17 Ağustos 2020 tarihinde 1.Transfer Dönemi’nin başlayacağını ve 16 Ekim 2020’de Süper Kupa, 22 Ekim 2020’de de K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’in başlayacağını aktardı. Ligin normal şartlardan daha geç başlamasından dolayı ilk devrede takımların 3 kez hafta arası maç yapacağını kaydeden Sertoğlu, “Son iki sezonda transferlerle ilgili özellikle ödeme konularında ciddi sıkıntılar yaşandı. Biz de bu ödemelerle ilgili ciddi stresini yaşadık. Kulüplerin sadece maçlarını düzenlemekle kalmıyor onların problemleriyle de boğuşuyor, onlara arabuluculuk yapıp yardımcı olmaya çalışıyoruz.”dedi.

Transfer yasağı geliyor

KTFF Başkanı transferlerde yaşanacak sıkıntılarla ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun bir karar aldığını ve bundan sonra herhangi bir transfer işleminde çekin geri dönmesi durumunda, çekin geri döndüğü tarihten itibaren kulübün transfer yasağına gireceğini söyledi. Sertoğlu, “İlgili futbolcunun lisansı da o andan itibaren askıya alınacak ve ilk transfer döneminde de oyuncu eski kulübüne bedelsiz olarak geri dönecek. Bu sebeple kulüpler ayağını yorganına göre uzatsın, futbolcular antrenörler dikkatli anlaşmalar yapsın.”dedi.

Yabancı sayısı 1 oldu

Sertoğlu açıklamasında 2020-2021 sezonundan itibaren Süper Lig’de 1 yabancı futbolcu, 1.Lig’de de 1 Türkiye Cumhuriyeti veya Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı futbolcuya müsade edileceğini ifade etti.

U20 Ligi geldi, 21 yaş altı kuralı revize edildi

Uzun yıllardır süren U21 Ligi’nin yeni sezonda U20 Ligi olarak oynanacağını ifade eden Sertoğlu, yine bir süredir yürürlükte olan U21 kuralının da değiştiğini söyledi. U21 kuralının, “Genç oyuncu bulundurma kriteri” adı altında yeniden düzenlendiğini ifade eden Sertoğlu, KTFF’nin açıkladığı yaş kategorilerinde en az 5 genç oyuncunun kadroda bulundurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Sertoğlu bu futbolcularla ilgili süre kısıtlamasının ortadan kalktığını ve kadroda bulundurma kuralının geldiğini söyledi. Yine pandemi sonrası ortaya çıkan 5 oyuncu değişikliği hakkının yeni sezonda devam edeceğini aktaran Sertoğlu, “Bu sayede genç futbolcular da daha fazla şans bulacaktır.”dedi. Sertoğlu ayrıca aynı gün oynanan karşılaşmalarda genç takımdan, A takıma çıkan oyuncu sayısı kriterinin de kaldırıldığını ve bu kuralın yeni sezonda uygulanmayacağını belirtti.

“Devletin görevi spora sahip çıkmaktır”

Ülkedeki gençliğe verilen değerin bu olmaması gerektiğini ve devletin gençlere, kulüplere, spora sahip çıkmasının bir görev olduğunu aktaran Sertoğlu, “Son iki günde yaşadıklarım beni çok üzdü. Birçok insan yıllarını, parasını ve emeğini bu futbol için, spor için harcadı. İnşallah yanılırım ancak ilerleyen süreçte sporla ilgili ciddi bir kaos bizi bekler.”dedi.

“Bu yıl herkesin fedakarlık yılı olmalı”

Bu yılın herkes için fedakarlık yılı olması gerektiğine inandığını aktaran Sertoğlu, “Yıllardır herkes parasını aldı, kulüpler verdi, federasyon verdi. Bu sene alanların fedakarlık zamanıdır. Herkes kulübüne sahip çıkacak. Ben her zaman olduğu gibi kulüplerin yanında olmaya devam edeceğim. Kulüpler olmazsa bu gençlik biter.”dedi.

banner360
Son Güncelleme: 11.08.2020 21:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Plaj tenis turnuvası tamamlandı
Plaj tenis turnuvası tamamlandı
Klasikler Başkent’te hazine aradı
Klasikler Başkent’te hazine aradı
LTB’den çim henbol turnuvası
LTB’den çim henbol turnuvası
Çocuklarımız herşeyi hakediyor
Çocuklarımız herşeyi hakediyor
Bisikletciler Kriteryum’da yarıştı
Bisikletciler Kriteryum’da yarıştı
Yıldızlar turnuvada parladı
Yıldızlar turnuvada parladı
Yenicami’de genel kurul 25 Ağustos’ta
Yenicami’de genel kurul 25 Ağustos’ta
Mormenekşe de olağan mali kurul yapıldı
Mormenekşe de olağan mali kurul yapıldı
Yeniboğaziçi'nde başkan Fahlioğulları
Yeniboğaziçi'nde başkan Fahlioğulları
Kantara'da Denner birinci
Kantara'da Denner birinci

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim