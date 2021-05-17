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Ligde kalıcı olmak istiyoruz

İncirli kulübü kulübe ait sahayı çimlendirme çalışmalarına ağırlık vererek ölü dönemi değerlendiriyor

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:43
Ligde kalıcı olmak istiyoruz
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İncirli Spor Külübü Başkanı Derviş Hulusioğlu, sekiz ay içerisinde büyük bir başarı göstererek iki lig çıktıklarına işaret ederek, Birinci ligde kalıcı olmak istediklerinin altını çizdi.

Sahamızı kapalı dönemde geliştirdik

Hulusioğlu, yeni sezon öncesi çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Boş dönemde kulübe ait köy içerisinde bulunan sahalarını çimlendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çeken Hulusioğlu, “Futbolun oynanmaması kararıyla çok üzülmüştük, ancak sahamız konusundaki olumlu gelişmeler bizi daha da fazla motive etmiştir.” şeklinde konuştu.

Yeni sezona hazıl olması için çalışıyoruz

Çimlendirme çalışmalarına yeni başladıklarını, altyapının hazırlandığını ve ekime geçeceklerini, soyunma odalarının tadilata ihtiyacı olduğunu kaydeden Hulusioğlu, tribünün ise olmadığını, yine de kendi kendilerine de olsa bununla ilgili çalışmalara hız vereceklerini, stadın yeni sezona hazır olması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Aynı kadroyla mücadele edeceğiz

Takımın oynanmayan sezonun hemen öncesinde kurulmuş olduğuna hatırlatan Hulusioğlu, hemen hemen aynı kadroyla mücadele etmeyi amaçladıklarını kaydetti. 2017’den beri başkan olarak, yaklaşık 20 yıldır da yönetici olarak görevde olduğunu kaydeden Hulusioğlu, futbol altyapı konusunda da çalışma başlatacaklarını belirtti.

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