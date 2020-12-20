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Lidya Alıcı, ritmik cimnastik hakemi oldu

20 Aralık 2020 Pazar 20:00
Lidya Alıcı, ritmik cimnastik hakemi oldu
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Altın Kurdele Ritmik Cimnastik ve Spor Derneği antrenörü Lidya Sarak Alıcı, ritmik cimnastik hakemi kursunu tamamlayarak, KKTC Cimnastik Federasyonunun ilk ritmik cimnastik hakemi oldu.

Cimnastik Federasyonu  başkanı Hasan Sapsızoğlu, Lidya Sarak Alıcı’nın ritmik cimnastik hakemi olmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak en büyük eksiklerimizden biri; ritmik cimnastik branşımızda

hakemimizin olmamasıydı.

Bu eksikliğimizi 4 – 6 Aralık Ritmik Cimnastik Aday Hakemlik Kursuna katılan ritmik cimnastik antrenörümüz Lidya Sarak Alıcı ile çözdük. Türkiye' de yapılan hakemlik kursuna katılan Lidya hocamız başarılı olmuştur.

Çocuklarımızı ileriye taşıyabilmek için kendi gelişimine önem veren Lidya hocamıza başarılar dileriz.”

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Son Güncelleme: 20.12.2020 21:13
Anahtar Kelimeler:
Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Ve Spor DerneğiLidya Sarak Alıcı
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