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Liderimiz anısına yarıştılar

Dr Fazıl Küçük Kulüplerarası Cimnastik Yarışmaları gerçekleştirilirken, yarışmalar sonunda kızlarda ve erkeklerde ilk 10’a giren sporcular belirlendi

Liderimiz anısına yarıştılar

Dr Fazıl Küçük Kulüplerarası Cimnastik Yarışmaları gerçekleştirilirken, yarışmalar sonunda kızlarda ve erkeklerde ilk 10’a giren sporcular belirlendi

30 Ocak 2020 Perşembe 09:06
Liderimiz anısına yarıştılar

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, cimnastikte bir ilke daha imza attı.

Cimnastik Federasyonu yönetimi, ilk kez kulüpler arası seçme yarışması düzenleyerek, başarılı olan cimnastikçileri Türkiye'deki yarışmalara gönderecek. Kız ve erkeklerde düzenlenecek olan yarışmalar sonunda seçmelerde ilk 10’a giren sporcular, Milli Takım havuzuna girdiler. KKTC Cimnastik Federasyonu, yarışmalar büyük önem taşıdığı için yarışmalar için Türkiye Cimnastik Federasyonundan hakem getirtti.

Liderimiz Dr Fazıl Küçük’ün adını taşıyan 1. Dr Fazıl Küçük Kulüplerarası Cimnastik Yarışmalarını, Dr Fazıl Küçük Vakfı ile KKTC Cimnastik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen yarışları, Dr Fazıl Küçük Vakfı başkanı Mehmet Küçük, Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen ve yönetim kurulu üyeleri de izlediler.

Kızlarda birincilik Erbulut Cimnastik Kulübü sporcusu Sahil Erbulut’un, erkeklerde birincilik Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcusu Sertuğ Tuna’nın oldu.

1. Dr Fazıl Küçük Kulüplerarası Cimnastik yarışmalarını ilk 10’a giren sporcular şöyle:

Kızlarda

1) Sahil Erbulut (Erbulut Cimnastik Kulübü)

2) Eylül Bulut (Ada Cimnastik Kulübü)

3) Almira Karataş (DUP Cimnastik Kulübü)

4) Arianna Birsöz (DUP Cimnastik Kulübü)

5) Maya Uluca (DUP Cimnastik Kulübü)

6) Türkan Kılıç (DUP Cimnastik Kulübü)

7) Asya Kılıç (Orta Doğu Cimnastik Kulübü)

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8) Büşra Arslan (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

9) Venüs Karavezirler (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

10) Gürsu Parıldar (Orta Doğu Cimnastik Kulübü)

Erkeklerde

1) Sertuğ Tuna (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

2) Yusuf Taşköprü (Erbulut Cimnastik Kulübü)

3) Ergün Alansoy (Erbulut Cimnastik Kulübü)

4) Talha Küçük (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

5) Osman Kaya (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

6) Armin Sekizer (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

7) Baran Erenler (Erbulut Cimnastik Kulübü)

8) İbrahim Çolak (Orta Doğu Cimnastik Kulübü)

9) Celal Sapsızoğlu (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

10) Servet Aslan (Orta Doğu Cimnastik Kulübü)

Anahtar Kelimeler:
Dr Fazıl Küçük Kulüplerarası Cimnastik Yarışmaları
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