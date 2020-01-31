Lider VakıfBank'tan üst üste dokuzuncu galibiyet

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 22-25, 19-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ligde üst üste dokuzuncu toplamda da 13'üncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, 15'inci haftada 8 Şubat Cumartesi günü Atlasglobal Yeşilyurt'u VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 22-25, 19-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya etkili servis ve hücumlarla başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-10 önde girdiği ilk seti 25-22 almayı başardı. VakıfBank, karşılaşmanın ilk setinde altı servis sayısı (Haak 4, Gabi 2) almayı başardı. İlk setteki hücum performansını ikinci sette de sürdüren sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-7 önde girdiği seti 25-19 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti.

Bartsch-Hackley ilk maçına çıktı

Üçüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-20 maçı da 3-0 alarak ligdeki liderliğini sürdürdü. Öte yandan VakıfBank'ın devre arasında kadrosuna kattığı Michelle Bartsch-Hackley, sarı-siyahlı formayla ilk maçına çıktı. Ligde üst üste dokuzuncu toplamda da 13'üncü galibiyetini alan lider VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Atlasglobal Yeşilyurt'u VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.