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Lider çalışmalara başladı

İlk devreyi lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü ikinci devre hazırlıklarına salon çalışmasıyla başladı

Lider çalışmalara başladı

İlk devreyi lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü ikinci devre hazırlıklarına salon çalışmasıyla başladı

05 Ocak 2020 Pazar 18:12
Lider çalışmalara başladı

K-Pet Süper Ligi’nin ilk devresini lider olarak tamamlayan Geçen yılın şampiyonu Mağusa Türk Gücü ikinci devre hazırlıklarına başladı.

Mağusa Türk Gücü dün Gazimağusa’da Fit-Plus spor salonunda ağırlık çalışarak yeni sezon çalışmalarına başladı.

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Uğur da çalıştı

Mağusa Türk Gücü’nün önemli oyuncularından olan ve ikinci devrede takımdan ayrılacağı konuşulan Uğur Gök’ün de takımla birlikte antrenman yaptığı gözlemlendi.

Şenol geri döndü

Öte yandan sezon başında eski takımı Gençlerbirliği’ne kiralık olarak gönderilen Şenol Şöför’ün de takıma katıldığı ve dünkü salon çalışmalarında yeraldığı gözlerden kaçmadı.

Anahtar Kelimeler:
Mağusa Türk GücüK-Pet Süper Lig
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