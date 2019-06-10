Levent şampiyonluğa yakın 42-79

Basketbol U18 Kızlar Ligi’nde sona gelindi. Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda önceki akşam oynanan final serisinin ikinci maçında Levent, GAÜ’yü 79-42 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Serinin üçüncü maçında da kazanan Levent olursa 2018-2019 Sezonu U18 Kızlar Şampiyonluğuna ulaşacak.

Önceki akşam oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-16, ikinci çeyreğini de 16-11 önde tamamlayan Levent devre arasına 44-27 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte rakibini adeta boğan Levent aradaki farkı iyice açarak son çeyreğe oldukça rahat girdi. Üçüncü çeyrek Levent’in 23-5 üstünlüğünde tamamlandı. Son çeyrekte her iki takım da farkın iyice açılması nedeniyle oyundan iyice koptular. Bu çeyreği de GAÜ karşısında 12-11 önde kapatan Levent karşılaşmadan 79-42’lik galibiyetle ayrıldı.

Final serisinde üçüncü maç buakşam saat 18.30’da Levent Koleji Spor Salonu’nda oynanacak. Levent bu maçı da kazanması durumunda 2018-2019 Sezonu U18 Kızlar Şampiyonu olacak.