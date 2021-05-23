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Leicester City, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta şampiyonluğun mimarlarından Ghezzal için istenen bonservis belli oldu. Siyah-beyazlıların sezon başında Leicester'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu için İngiliz ekibi 16 milyon euro istiyor. Türkiye'den herhangi bir kulüp bu paralara çıkamayacağı için Ghezzal'in kariyerine Avrupa'da devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş sezona performansıyla damga vuran yıldız ismi Rachid Ghezzal'ı elinden kaçırmak üzere. Leicester City'nin Cezaiyirli futbolcu için istediği bonservis yönetimin elini kolunu bağladı.

23 Mayıs 2021 Pazar 20:13
Leicester City, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor
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TALİPLERİ ARTINCA BONSERVİSİ YÜKSELDİ

Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki yıldızı elinde tutmak için en fazla 4 milyon euroluk bir bütçe ayrıma planı yaptığı ancak buna karşılık İngiliz Leicester City'nin 16 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Sezon başında 1.2 milyon euroluk bedel artı, 150 bin euroluk bonus karşılığı Beşiktaş'a gelen Cezayirli oyuncu için Leicester City herhangi bir kiralama bedeli almamıştı. Ancak Beşiktaş'ta parladıktan sonra, talipleri artan Rachid Ghezzal için başka kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.

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FENERBAHÇENİN DE LİSTESİNDEYDİ

İngiliz basını Fenerbahçe'nin de Cezayirli oyuncu için nabız yokladığını ve Beşiktaş'la yollarının ayrılması halinde transfer etmeyi düşündüğünü öne sürdü. Fransız ekibi Monaco'nun da eski göz ağrısını geri almak için 10 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu konuşuluyor. Ortada dolaşan rakamlar gösteriyor ki, Türkiye'den hiçbir kulüp Leicester City'nin talep ettiği mali şartları yerine getirebilecek durumda değil. Bu da Ghezzal'ı önümüzdeki sezon Türkiye Süper Ligi'nde izleme şansımızın pek kalmadığını gösteriyor.

"HEP BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Öte yandan Cezayir basınına konuşan Ghezzal, geleceği hakkında Türkiye'de yaptığı açıklamalara benzer ifadeler kullanarak, "Beşiktaş'a geldiğimden itibaren bir aile ortamıyla karşılaştım. Çok güzel bir sezon geçirdik ve şampiyon olduk. Geleceğimin ne olacağını ben de bilmiyorum. Beşiktaş var, Leicester City var. Hep birlikte bir karar vereceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Leicester CitGhezzalBonservisSporDünyaFutbol
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