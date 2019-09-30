banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105438
ALTIN
270.030
DOLAR
5.6448
STERLİN
6.9487
EURO
6.1672
Owoyal cinayetiyle ilgili aranan zanlı tutuklandı
ARANAN CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
3 milyon TL KKTC’ye çıktı
3 MİLYON TL KKTC’YE ÇIKTI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU

Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti

Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Özel Etabı’nın kazananı Volkswagen Polo GTI R5 ile Katar’dan Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel ikilisi oldu.

Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti

Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Özel Etabı’nın kazananı Volkswagen Polo GTI R5 ile Katar’dan Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel ikilisi oldu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:13
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti

Lefkoşa’nın iki yakası, Kıbrıs Rallisi’ne bir kez daha ev sahipliği yaptı. Lefkoşa’nın kuzey ve güneyinden binlerce kişinin canlı izlediği Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Özel Etabı’nın kazananı Volkswagen Polo GTI R5 ile Katar’dan Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel ikilisi oldu.

Avrupa'nın en önemli motorspor organizasyonu olan ve yıllardır gerçekleştirilen Cyprus Rally, bu yıl 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Cyprus Rally kapsamında 2014 yılında ilk kez gerçekleşen ve iki toplumlu olarak organize edilen Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı bir yıl aranın ardından bu yıl da gerçekleşti.

banner317
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde beşincisi yapılan Kıbrıs Rallisi'nde Lefkoşa Özel Seyirci Etabı bu yıl bir kez geçildi.

İki toplumdan vatandaşların görev yaptığı Lefkoşa Özel Seyirci Etabı’nda, Lefkoşa Özel Seyirci Etabı’nın kuzeye geçiş noktası Taksim Sahası zıplama noktası oldu. Ledra Palace'ın altından yapılan geçişin ardından ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönerek, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyon'dan sola dönüp eski güzergahlarına dönerek Lefkoşa’nın güneyine geçti. Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı Kıbrıs Rallisi’nin 6. özel etabı olarak saat 17.00'de geçildi.

Lefkoşa Özel Seyirci Etabı’nda kazanan Volkswagen Polo GTI R5 ile Katar’dan Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel ikilisi olurken, etabı ikinci sırada Citroen C3 R5 ile Rusya’dan Alexey Lukyanuk-Alexey Arnautov ve üçüncü ise Skoda Fabia R5 ile İngiliz Chris Ingram-Ross Whittock ikilisi oldu.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa RallisiLefkoşa Şehir İçi Özel Etabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tansel’in tarak kemiği kırıldı
Tansel’in tarak kemiği kırıldı
Göçmen Karadağ’da 3 puanı aldı 0-2
Göçmen Karadağ’da 3 puanı aldı 0-2
LAÜ’den milli transfer
LAÜ’den milli transfer
Kupa LAÜ ve YDÜ’nün
Kupa LAÜ ve YDÜ’nün
Forest dolu dizgin 2-1
Forest dolu dizgin 2-1
Gençlik Gücü 3 puanı aldı 2-3
Gençlik Gücü 3 puanı aldı 2-3
Darts Yaz Ligi’nde ödüller verildi
Darts Yaz Ligi’nde ödüller verildi
Bankalar çeyrek finale odaklandı
Bankalar çeyrek finale odaklandı
Antrenörler Derneği’nde mali genel kurul yapılıyor
Antrenörler Derneği’nde mali genel kurul yapılıyor
Forest Cihangir'e geçit vermedi
Forest Cihangir'e geçit vermedi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim