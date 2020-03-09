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Lefkoşa’da kazanan çıkmadı 1-1

gg 1-1 yak

Lefkoşa’da kazanan çıkmadı 1-1

gg 1-1 yak

09 Mart 2020 Pazartesi 06:15
Lefkoşa’da kazanan çıkmadı 1-1
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Yer: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Fehim Dayı, Abdullah Genç, Hüseyin Özaşık, İsmail Ercan

Gençlik Gücü: Raif Pehlivan, Hacı Durdu Özer, Erdoğ Barkınay, Sezgin Dağ, Tayfun Doğan, Aşkın Kavaklı, Ümitcan Babahan, Berke Zorba, Erin Uluçlar, Prince Boateng, Kalonji

Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Mehmet Göktaş, Hüseyin Sadıklar, John Ebuka, Fırat Ersalan, Yasin Açıkel(Dk.72 Hasan Celil Evren), Tansel Ekingen, Hasan Ulukök, Farouk Dadzie, Mehmet Altın(Dk.22 Hascan Kırmaz), Aminu İbrahim(Dk.66 Mahmut İneci)

Kırmızı Kart: Dk.62 Farouk(Yenicami)

Goller: Dk.30 Erin(Gençlik Gücü)- Dk.31 Ebuka(Yenicami)

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K-PET Süper Lig’in 22. haftasında Gençlik Gücü, konuk ettiği Yenicami ile 1-1 berabere kalarak puanını 14’e çıkarırken, Yenicami ise 37 puana yükseldi.

2.DK: Sol kanattan Tansel’in etkili ortasında ceza sahasına giren Farouk’un kafa vuruşu üst kale direğinden oyun alanına geri döndü.

30.DK: Ceza sahası dışında topla buluşan Erin, yerden bir vuruşla kaleci Ercan’ın yanından topu ağlara gönderdi. 1 – 0

31.DK: Kalecisine dönmek isteyen Hacı Durdu Özer adeta topu Ebuka’ya hediye etti. Ebuka’da bu ikramı geri çevirmeyerek boş kaleye topu ağlara gönderdi. 1 – 1

43.DK: Sol kanattan ceza sahasına topla giren Kalonji’nin vuruşunu kaleci Ercan kornere çeldi.

90.DK: Son kanattan gelişen atakta Kalonji’nin plase vuruşu az farkla dışarıya gitti.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Gençlik Gücü ile Yenicami 1-1 berabere kalarak haftayı birer puanla kapadılar.

Bu sonuçla Yenicami puanını 37’ye çıkarırken Gençlik Gücü ise 14’e çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
GGYakGençlik GücüYenicami
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