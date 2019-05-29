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Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 4. Hafta tamamlandı

Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 4. Hafta tamamlandı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:10
Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 4. Hafta tamamlandı

Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 4. Hafta tamamlandı

Lefkoşa Darts Birliği (LDB) tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts ligine dördüncü hafta maçları ile devam edildi.                                                                

Dördüncü hafta maçları ile devam edilen Lefkoşa Yaz Darts Ligi maçlarda ligin güçlü yaz liginin güçlü ekiplerinden Lefkoşa Darts Birliği Gönyeli Darts Birliğini 12-4 mağlup ederek dördüncü haftayı puan kayıpsız kapatan tek takım oldu. Gülşen Oto ile Lefkoşa Spor Birliği 8-8 berabere kalarak yenişemezken, Daimond Chıld Darts Derneği karşılaştığı WİZARD Darts Takımını 10-6 mağlup ederek puanla tanıştı. LEGEND’in rakibi İGEM’in sahaya çıkmaması sonucu LEGEND 16-0 hükmen galip gelmiş oldu. Haftanın (BAY) takımıysa Corner House Darts Takımıydı.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Darts Birliği
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