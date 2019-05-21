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Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 3. Hafta tamamlandı

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts ligine üçüncü hafta maçları ile devam edildi..

Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 3. Hafta tamamlandı

Lefkoşa Darts Birliği tarafından organize edilen Lefkoşa Yaz Darts ligine üçüncü hafta maçları ile devam edildi..

21 Mayıs 2019 Salı 14:47
Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 3. Hafta tamamlandı

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Üçüncü hafta maçları ile devam edilen maçlarda ligin güçlü ekiplerinden LEGEN ile Gönyeli Darts Birliği yenişemeyerek sekiz, sekiz berabere kaldı. Yaz darts ligi’nde diğer souçlar ise Daimond Chıld Darts Derneği – Gülşen Oto 5-11,  İGEM – WİZARD 9 – 7, Corner House – Lefkoşa Darts Birliği 0-16   .. Üçüncü haftanın (bay) takımı Lefkoşa Spor Birliği’ydi.

LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ YAZ LİGİ PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

V

P

AV

1

Gülşen Oto

3

2

1

0

31

17

7

14

2

Lefkoşa Darts Birliği

2

2

0

0

31

1

6

30

3

Lefkoşa Spor Birliği

2

2

0

0

24

8

6

16

4

LEGEND

3

1

1

1

25

23

4

2

5

Gönyeli Darts Birliği

3

1

1

1

23

25

4

-2

6

İGEM

3

1

1

1

20

28

4

-8

7

WİZARD

3

1

0

2

24

24

3

0

8

Dıamond Chıld Darts Derneği

2

0

0

2

10

22

0

-12

9

Corner House

3

0

0

3

4

44

0

-40
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Yaz Darts Ligi
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