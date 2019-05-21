Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 3. Hafta tamamlandı

Üçüncü hafta maçları ile devam edilen maçlarda ligin güçlü ekiplerinden LEGEN ile Gönyeli Darts Birliği yenişemeyerek sekiz, sekiz berabere kaldı. Yaz darts ligi’nde diğer souçlar ise Daimond Chıld Darts Derneği – Gülşen Oto 5-11, İGEM – WİZARD 9 – 7, Corner House – Lefkoşa Darts Birliği 0-16 .. Üçüncü haftanın (bay) takımı Lefkoşa Spor Birliği’ydi.

LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ YAZ LİGİ PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A V P AV 1 Gülşen Oto 3 2 1 0 31 17 7 14 2 Lefkoşa Darts Birliği 2 2 0 0 31 1 6 30 3 Lefkoşa Spor Birliği 2 2 0 0 24 8 6 16 4 LEGEND 3 1 1 1 25 23 4 2 5 Gönyeli Darts Birliği 3 1 1 1 23 25 4 -2 6 İGEM 3 1 1 1 20 28 4 -8 7 WİZARD 3 1 0 2 24 24 3 0 8 Dıamond Chıld Darts Derneği 2 0 0 2 10 22 0 -12 9 Corner House 3 0 0 3 4 44 0 -40