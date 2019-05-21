Lefkoşa Yaz Darts Ligi’nde 3. Hafta tamamlandı

|
LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ YAZ LİGİ PUAN DURUMU
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
V
|
P
|
AV
|
1
|
Gülşen Oto
|
3
|
2
|
1
|
0
|
31
|
17
|
7
|
14
|
2
|
Lefkoşa Darts Birliği
|
2
|
2
|
0
|
0
|
31
|
1
|
6
|
30
|
3
|
Lefkoşa Spor Birliği
|
2
|
2
|
0
|
0
|
24
|
8
|
6
|
16
|
4
|
LEGEND
|
3
|
1
|
1
|
1
|
25
|
23
|
4
|
2
|
5
|
Gönyeli Darts Birliği
|
3
|
1
|
1
|
1
|
23
|
25
|
4
|
-2
|
6
|
İGEM
|
3
|
1
|
1
|
1
|
20
|
28
|
4
|
-8
|
7
|
WİZARD
|
3
|
1
|
0
|
2
|
24
|
24
|
3
|
0
|
8
|
Dıamond Chıld Darts Derneği
|
2
|
0
|
0
|
2
|
10
|
22
|
0
|
-12
|
9
|
Corner House
|
3
|
0
|
0
|
3
|
4
|
44
|
0
|
-40
21 Mayıs 2019 Salı 14:47
Üçüncü hafta maçları ile devam edilen maçlarda ligin güçlü ekiplerinden LEGEN ile Gönyeli Darts Birliği yenişemeyerek sekiz, sekiz berabere kaldı. Yaz darts ligi’nde diğer souçlar ise Daimond Chıld Darts Derneği – Gülşen Oto 5-11, İGEM – WİZARD 9 – 7, Corner House – Lefkoşa Darts Birliği 0-16 .. Üçüncü haftanın (bay) takımı Lefkoşa Spor Birliği’ydi.