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Lefkoşa Kupası’nda finalin adı: YENİCAMİ-K.KAYMAKLI

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Nicosia Finans’ın sponsorluğunda 4 başkent takımını buluşturan Lefkoşa Kupası’nda finalin adı Yenicami-K.Kaymaklı oldu.

Lefkoşa Kupası’nda finalin adı: YENİCAMİ-K.KAYMAKLI

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Nicosia Finans’ın sponsorluğunda 4 başkent takımını buluşturan Lefkoşa Kupası’nda finalin adı Yenicami-K.Kaymaklı oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:11
Lefkoşa Kupası’nda finalin adı: YENİCAMİ-K.KAYMAKLI

Önceki gün oynanan maçlarda K.Kaymaklı Hamitköy’ü, Yenicami de Göçmenköy’ü mağlup ederek finale yükseldi.

Kaymaklı, Hamitköy’ü yendi: 2-1

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan Hamitköy-K.Kaymaklı maçını yeşil-siyahlı K.Kaymaklı .. kazanarak adını finale yazdırdı. Emre Öztaşlı’nın yönettiği maça iyi başlayan K.Kaymaklı Okafor ile öne geçti, devre sonunda Rıfat farkı 2’ye çıkardı. İkinci yarıda Hamitköy, John Ebuka ile bir gol bulsa da 2-1 kazanan K.Kaymaklı adını finale yazdırdı.

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Yenicami Altın’la finalde: 3-0

Göçmenköy Antrenman Sahası’nda oynanan Yenicami-Göçmenköy maçında Mehmet Altın takımı adına yıldızlaşırken, maçta 3 kırmızı kart çıkması dikkat çekti. Maçın başında Göçmenköy’den Kemal Uçaner kırmızı kart görürken, Yenicami oyuna ağırlığını koydu ve maçı Mehmet Altın’ın attığı 3 golle 3-0 galip tamamlayarak finale yükseldi. Maçın son anlarında Yenicami oyuncuları Abaka ve Tansel kırmızı kart görerek finalde oynama şansını kaçırdı.

Final ve üçüncülük yarın

Lefkoşa Kupası’nda final mücadelesi olan Yenicami-K.Kaymaklı ve üçüncülük maçı Hamitköy-Göçmenköy yarın oynanacak. Maçların yer ve saatleri Spor Dairesi ile yapılacak saha görüşmesinin ardından kamuoyuna duyurulacak.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Kupası
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