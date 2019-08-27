Lefkoşa Kupası başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerekleştirilecek Nicosia Cup, diğer bir adı ile Lefkoşa Kupası, bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Nicosia Finans’ın sponsor olduğu organizasyon öncesinde dün 4 Lefkoşa takımının katılımı ile LTB’de bir basın toplantısı ve KTFF’de ise kura çekimi yapıldı.

Toplantıyda LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Nicosia Finans’ı temsilen Gülen Coşkun, K.Kaymaklı’yı temsilen başkan Akay Aşina ve teknik adam Emre Perçinci, Yenicami’yi temsilen Başkan Ali Vehid ve teknik adam Özgü Bayraktar, Göçmenköy’ü temsilen Başkan Ersan Karataş ve teknik adam Kemal Yürekli, Hamitköy’üm temsilen ise başkan Evren Mannaş ve teknik adam Ahmet Sakallı hazır bulundu.

Kura çekimi KTFF’de yapıldı

Kupanın kuraları Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda 4 kulübün başkanının da katılımı ile yapıldı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, güzel bir organizasyon olması temennisinde bulunarak bu tip turnuvaların önemine işaret etti.

Maç programı:

27 Ağustos Salı – Yenicami-Göçmenköy (Göçmenköy Sahası) 17.30

27 Ağustos Salı – K.Kaymaklı-Hamitköy (Hamitköy Sahası) 17.30