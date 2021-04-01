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Lefkoşa Cimnastik’te coşku başlıyor

KKTC Cimnastik Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren güçlü ve köklü kulüp Lefkoşa Cimnastik Kulübünde antrenmanlar yeniden başlıyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 19:15
Lefkoşa Cimnastik’te coşku başlıyor
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Bakanlar Kurulunun, Sağlık Üst Kurulunun görüşleri doğrultusunda salonlarda antrenman izni vermesi ile Lefkoşa Cimnastik Kulübünde antrenmanlar 1 Nisan Perşembe günü başlayacak. Deneyimli ve başarılı antrenörleriyle cimnastik camiasında önemli bir yere sahip olan Lefkoşa Cimnastik Kulübünde antrenmanlar sağlık ve hijyen tedbirleri alınarak yapılacak.

Pandemi koşullarına uygun olarak yapılacak olan antrenmanlar için salona sadece sporcular ve antrenörler alınacak. Aileler ise salona alınmayacak.

Lefkoşa Cimnastik, Özyaşar’la yola devam

Öte yandan KKTC Cimnastik Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Lefkoşa Cimnastik Kulübü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz gün pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen olağan genel kurulda 2020 yılı faaliyet ve mali raporları okunarak oy birliği ile aklandı. 2021 yılı bütçesinin görüşülüp onaylandığı olağan genel kurulda 2021 yılı faaliyet raporu da görüşülerek onaylandı. Başkanlık seçiminde ise tek aday olan mevcut başkan Yüksel Özyaşar, üyelerin oyları ile yeniden Lefkoşa Cimnastik Kulübü başkanlığına getirildi. Olağan genel kurul dilek ve temennilerle tamamlandı.

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