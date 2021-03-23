Lefke’de start veriliyor

Batı’nın güçlü temsilcisi Lefke 10 Nisan Cumartesi çalışmalara başlıyor. Lefke teknik direktörü Toygar Davulcu daha fazla geç kalmanın zor süreci dahada zor hale getireceğini belirterek yönetimle yaptıkları görüşme sonrasında 10 Nisan’da çalışmalara başlama kararı aldıklarını söyledi.

Sabah 10:00’da toplantı

10 Nisan Cumartesi sabah saat 10:00’da oyuncularla kahvaltıda bir araya geleceklerini ifade eden Lefke teknik direktörü Toygar Davulcu, ayni gün saat 13:00’de ise kendi tesislerinde sezonun ilk çalışmasına başlayacaklarını söyledi.

Beklemek bazı şeyleri daha da zorlaştırıyor

Zorlu bir sürecin içerisinde olduklarını, daha fazla beklemenin bazı şeyleri daha da zor hale getireceğini ifade eden Davulcu, yönetimle yaptıkları görüşme sonrasında böyle bir karar aldıklarını ifade etti.

Sezonu 10 Nisan’da açacağız

10 Nisan tarihine kadar tüm eksikliklerin giderileceğini ifade eden Lefke teknik direktörü Toygar Davulcu, oyuncularla buluşacakları kahvaltı sonrasında saat 13:00’de Lefke 16 Ağustos stadında çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekledi.