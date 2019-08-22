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Lefke’de ralli şenliği

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı 25 Ağustos Pazar günü Lefke Kurtuluşu Şenlikleri Festivali kapsamında gerçekleşecek.

Lefke’de ralli şenliği

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 4. yarışı 25 Ağustos Pazar günü Lefke Kurtuluşu Şenlikleri Festivali kapsamında gerçekleşecek.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
Lefke’de ralli şenliği

Efsanevi Baraj etabı, WRC etaplarına benzeyen Bağlıköy ve şehir içinden de geçecek olan CMC etaplarının ikişer kez geçimiyle gerçekleşecek olan Lefke Rallisi’nde 19 ekip mücadele edecek. 0.7 Katsayı ile şampiyonaya puan verecek yarışta ekipler 40 kilometrelik özel etapları geçip Lefke Çarşısı’nda finish görecekler.

Seyirci noktaları

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Baraj Etabı ve Bağlıköy etabı Karadağ Stadyumu yanından izlenebilecek. CMC Etabı ise Cengizköy yolu üzerinden veya Lefke Festival alanı karşısından izlenebilecek. Lefke Rallisi servis alanı ise Lefke Karadağ Stadyumu içerisine kurulacak.

Alptürk ve Nethouse önde

2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasını Cevdet Alptürk Lider durumda götürürken, bu yarışta co pilot değişikliğine gidecek ve 2018 Şampiyonu Mustafa Yücener ile katılacak. 2’nci durumda bulunan Fikri Macila ve 3. durumda bulunan Rauf Denktaş ile şampiyonluk yarışı devam edecek. Takımlar Şampiyonasında ise Nethouse Rally Team lider durumda bulunuyor.

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